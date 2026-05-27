ŠOK ZA ŠOKOM! Ispao i peti reket sveta na Rolan Garosu

27. 05. 2026. u 06:32

KAKAV jučerašnji dan na Rolan Garosu.

ШОК ЗА ШОКОМ! Испао и пети рекет света на Ролан Гаросу

Senzacije su se ređale kao na traci. Krenulo je sve od Danila Medvedeva, nastavilo se preko Aleksandra Bublika. A da i ženski deo turnira isprati muški, pobrinula se za kraj peta teniserka sveta. 

Amerikanka, Džesika Pegula, inače polufinalistkinja na poslednja dva grend slema u Melburnu i Njujorku, izgubila je od 83. teniserke sveta iz Australije, Kimberli Birel rezultatom 1:6, 6:3, 6:3. 

Inače, Pegula, peta teniserka sveta i prošlogodišnja učesnica osmine finala, nije ispala na startu pariskog turnira još od 2020. godine. 

