"PATIO SAM"! Novak Đoković nije mogao više da ćuti, otkrio šta ga boli

Novak Đoković u sredu igra meč drugog kola na Rolan Garosu.

Kao što je to bio slučaj u prvoj rundi, kada je igrao protiv Mpeši Perikara, ponovo će se sastati sa francuskim predstavnikom. Reč je o Valentinu Rožeru 74. teniseru sveta, a duel je treći po redu na centralnom terenu „Filip Šatrije“. Meč neće početi pre 16 časova, a direktan prenos je obezbeđen na kanalu Eurosport 1.

A tokom jučerašnjeg dana dosta pažnje izazvao je jedan intervju Đokovića koji je dao francuskim medijima u kome je još jednom pričao o PTPA organizaciji, koju je osnovao da bi zaštitio tenisere, a onda i razočaran napustio jer nije naišao na razumevanje javnosti.

- Možda me ljudi, ne u svakom pogledu, ali u široj slici stvari, zbog stvari koje sam uradio u javnosti u svojoj karijeri... misle da sam imao neki spoljašnji motiv, neku ličnu nameru, ali to nije tačno.

Upitan je o tome da li je zbog toga patio, a naveo je jedan konkretan primer.

- Naravno, patio sam zbog toga. U 2020. godini sam pokrenuo organizaciju koja bi predstavljala igrače koja se zove PTPA. Ona je imala za cilj da se obrati više pažnje za sve igrače, koji nemaju prilike koje mi imamo, ali ljudi su to shvatili pogrešno zar ne? Transformisali su to u neki preoblikovani narativ. To ljudi nisu razumeli - rekao je Novak i dodao:

- To je bio primer, ali sam patio jer sam čovek kao i svi ostali. Osećam se vrlo srećnim što imam ovakav život, ali istovremeno kad imate priliku da pričate široj publici i podvučete stvari koje su važne, ne samo zbog vas, već i zbog drugih ljudi, mučite se jer se interpretacija toga promenila.

