"TO JE ZA MOJU SRBIJU OGROMAN NOVAC" Vučić otkrio: Dogovorene investicije vredne 953 miliona evra
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se u Đasingu sastao se investitorima i prisustvovao je potpisivanju ugovora sa velikim kompanijama da dođu u Srbiju. Kaže da je za nas pravo bogatstvo da možemo da pošaljemo 500 ljudi da se uče novim tehnologijama.
- Vraćaju se sa ogromnim znanjima u našu Srbiju - kazao je on.
Ističe da je juče u Pekingu razgovarao sa četiri investitora, danas sa 14, a sutra sa još pet.
- Toliko sam srećan. Zbog ovoga se živi i zbog ovoga se bavite politikom - da svom narodu donese nešto. 953 miliona evra je ukupan nivo investicija koji je danas dogovoren. To je za moju Srbiju ogroman novac i hvala svima koji su u tome učestvovali. Mogu da se raduju Novi Sad, Niš, Zrenjanin, Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije - rekao je Vučić.
