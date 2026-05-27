KIJEV I VAŠINGTON SVE ZNAJU! Šokantne tvrdnje VSU da će nedelju dana ranije znati gde i čime će ih Rusi napasti

Predrag Stojković

27. 05. 2026. u 06:33

UKRAJINSKE i američke obaveštajne agencije prate akcije ruske vojske, tako da će biti upoznate sa planiranim masovnim udarima nedelju dana unapred.

Ovo je izvestio francuski levičarski list Le Monde, pozivajući se na pripadnike ukrajinskih oružanih snaga.

Sprovođenje velikih napada na teritoriju koju kontroliše Kijev zahteva dosledne pripremne akcije od strane Rusa. Najčešće, prvi znaci namere za pokretanje masovnog udara su pripreme strateške avijacije.

-Potrebno je da isporuče krstareće rakete, naoružaju avione i prebace ih iz stalnih baza na pet ili šest aktivnih pista. Ove operacije prirodno traju satima, ako ne i danima, objasnio je za publikaciju portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva pukovnik Jurij Ignat.

Novine su takođe razgovarale sa Ruslanom, pripadnikom službe protivvazdušne odbrane, koji je rekao da je Ukrajina znala za pripreme za napad 24. maja i njegov obim šest dana unapred.

-Slika je postajala jasnija kako se datum približavao, sa raspoređivanjem brodova, podmornica i aviona. Tri sata ranije, već smo imali jasnu predstavu o količini i vrstama projektila, rekao je oficir.

Pored opreme, Rusija je tokom udara rasporedila i desetine hiljada ljudi iz različitih jedinica: operatere dronova, operatere raketa i artiljerije i kopnene snage. Procena raspoređivanja i borbene gotovosti neprijateljskih jedinica takođe nam omogućava da predvidimo udar i procenimo njegov obim.

Ranije su ukrajinske oružane snage izjavile da Rusija zna koliko raketa protivvazdušne odbrane Ukrajina ima i priznale su nedostatak municije za odbranu od vazdušnih napada.

Tako su strane službe navele da če u sledećem napadu biti korišćeno sledeće oružje:

*rakete H-22/32 sa aviona Tu-22M3 na aerodromu Olenja;

*rakete H-101 sa aviona Tu-160 i Tu-95MS na aerodromima Olenja i Ukrajinka;

*balističke rakete Iskander-M;

*hipersonične krstareće rakete Cirkon, uključujući i one iz Kurske oblasti;

*rakete Kalibar;

*rakete Kinžal sa aviona MiG-31K;

*jurišne bespilotne letelice.

