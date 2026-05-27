VELIKO OTKRIĆE U GOLUBAČKOJ TVRĐAVI: Vekovima skrivan spomenik srpskog velikaša

U GOLUBAČKOJ tvrđavi otkriven je izuzetno vredan arheološki nalaz — nadgrobni spomenik Stefana Kuveta, sina velikog čelnika despota Stefana Lazarevića, Vuka Kuveta.

D. Novković

Ovaj značajan spomenik pronađen je tokom radova na rekonstrukciji turskog hamama u okviru tvrđave, saopštio je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

OTKRIĆE U SEKUNDARNOJ UPOTREBI

Spomenik je pronađen u sekundarnoj upotrebi, kao deo popločanja najstarijeg kamenog poda u šadrvanu turskog hamama.

Hamam je arheološki istražen još 2014. godine u okviru Projekta revitalizacije Golubačke tvrđave, ali je njegova konzervacija, rekonstrukcija i prezentacija usledila tek 2025/26. godine, zahvaljujući sredstvima Ministarstva turizma Republike Srbije. Tom prilikom je završeno istraživanje šadrvana i odlučeno je da se kamene ploče zamene zbog njihovog veoma lošeg stanja.

Prilikom uklanjanja dotrajalih kamenih ploča otkrivene su dve prelomljene mermerne ploče, od kojih je jedna sadržala dobro očuvan ćirilični natpis.

SADRŽINA NATPISA

Na društvenim mrežama na stranici Tvrđava Golubački grad objavljeno je da se radi o oštećenom nadgrobnom obeležju sa tekstom uklesanim u šest redova. Natpis, u savremenoj transkripciji, glasi:

„A se pokoište raba Božijeg Stefana Kuveta, sina velikog čelnika despotova Vuka Kuveta.“

Iznad teksta nalazi se uklesan krst i skraćenica „Isus Hristos pobeđuje“.

ISTORIJSKI ZNAČAJ NALAZA

Iz natpisa se saznaje da je Stefan bio sin velikog čelnika Vuka Kuveta, čija je karijera započela još u vreme kneza Lazara Hrebeljanovića, a vrhunac dostigla u doba despota Stefana Lazarevića, kada je 1403. i u prvoj polovini 1404. godine bio na položaju velikoga čelnika.

Stručnjaci smatraju da je deo nadgrobnika Stefana Kuveta ugrađen u pod hamama između 1458. i 1463. godine, nakon osmanskog osvajanja Golubačke tvrđave.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture navodi da je poznato da se u okviru kompleksa srednjovekovne i osmanske tvrđave i podgrađa nalaze dve lokacije na kojima se sahranjivalo. Plan je da se srednjovekovna groblja očiste, snime i tehnički dokumentuju kako bi se zaštitila od propadanja i pripremila za buduća istraživanja.

PRETHODNA OTKRIĆA

U Maloj crkvi u Gornjačkoj klisuri ranije su pronađeni nadgrobni spomenici povezani sa Stefanom Kuvetom, na kojima je zabeležena i godina njegove smrti — za koju se pretpostavlja da je 1403. godina.

Stručnjaci najavljuju dalja istraživanja srednjovekovnih grobalja u blizini Golubačke tvrđave, kao i konzervaciju pronađenih spomenika, koji predstavljaju dragoceno svedočanstvo o istoriji istočne Srbije i Podunavlja.

