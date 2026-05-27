VUČIĆ SREĆAN ZBOG KOMPANIJA KOJE DOLAZE: Danas sam na najpraktičniji način video šta znači naše čelično prijateljstvo
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se u Đasingu sastao se investitorima i prisustvovao je potpisivanju ugovora sa velikim kompanijama da dođu u Srbiju. Vučić je, posle sastanka i potpisanih ugovora, kazao da je mnogo srećan što je danas u Đasingu. Zahvalio se gradonačelniku i svima drugima na izuzetnom gostorpimstvu.
- Napisali su mi lep govor, ali moram da govorim iz glave jer ćete videti da govorim iz srca. Nekoliko je razloga za moju izuzetnu sreću danas. Juče sam primio Orden prijateljstva od predsednika Sija. Nije bilo ponosnijeg i srećnijeg čoveka od mene. Danas sam na najpraktičniji način video šta znači naše iskreno i čelično prijateljstvo - kazao je on.
Investicioni projekti za koje su potpisani ugovori o ulaganju tokom posete Kini:
• Investicija 91m evra
• Broj novih radnih mesta 220
• Podsticaji 11,5m evra
2. Minth Loznica
• Investicija 135m evra
• Broj novih radnih mesta 600
• Podsticaji 17,2m evra
3. Shac Novi Sad
• Investicija 33,5m evra
• Broj novih radnih mesta 50
• Podsticaji 5m evra
4. BMTS Novi Sad
• Investicija 13,3m evra
• Automatizacija
• Podsticaji 3,3m evra
5. Xingyu Niš
• Investicija 77m evra
• Broj novih radnih mesta 100
• Podsticaji 8,2m evra
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
VAŽAN DAN ZA SRBIJU Vučić dovodi kineske investicije u Srbiju: Zbog ovoga se živi
27. 05. 2026. u 05:44 >> 06:45
KINEZ ODUŠEVLjEN VUČIĆEM: Veliki fan predsednika sreo u fabrici robota (VIDEO)
27. 05. 2026. u 05:13
"UČIMO KAKO DA RADIMO NA ROBOTIMA" Vučić sreo mlade Srbe u Kini: Oni imaju oko tigra (VIDEO)
27. 05. 2026. u 04:53 >> 05:56
VUČIĆ POKAZAO "NOVOSTIMA": Ovo je leteći taksi koji stiže u Srbiju (VIDEO)
27. 05. 2026. u 04:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)