VUČIĆ SREĆAN ZBOG KOMPANIJA KOJE DOLAZE: Danas sam na najpraktičniji način video šta znači naše čelično prijateljstvo

В.Н.

27. 05. 2026. u 07:05

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se u Đasingu sastao se investitorima i prisustvovao je potpisivanju ugovora sa velikim kompanijama da dođu u Srbiju. Vučić je, posle sastanka i potpisanih ugovora, kazao da je mnogo srećan što je danas u Đasingu. Zahvalio se gradonačelniku i svima drugima na izuzetnom gostorpimstvu.

ВУЧИЋ СРЕЋАН ЗБОГ КОМПАНИЈА КОЈЕ ДОЛАЗЕ: Данас сам на најпрактичнији начин видео шта значи наше челично пријатељство

- Napisali su mi lep govor, ali moram da govorim iz glave jer ćete videti da govorim iz srca. Nekoliko je razloga za moju izuzetnu sreću danas. Juče sam primio Orden prijateljstva od predsednika Sija. Nije bilo ponosnijeg i srećnijeg čoveka od mene. Danas sam na najpraktičniji način video šta znači naše iskreno i čelično prijateljstvo - kazao je on.

Investicioni projekti za koje su potpisani ugovori o ulaganju tokom posete Kini: 

    1. Minth Šabac 
    • Investicija 91m evra
    • Broj novih radnih mesta 220
    • Podsticaji 11,5m evra

    2. Minth Loznica
    • Investicija 135m evra
    • Broj novih radnih mesta 600
    • Podsticaji 17,2m evra
    3. Shac Novi Sad
    • Investicija 33,5m evra
    • Broj novih radnih mesta 50
    • Podsticaji 5m evra
    4. BMTS Novi Sad
    • Investicija 13,3m evra
    • Automatizacija
    • Podsticaji 3,3m evra
    5. Xingyu Niš
    • Investicija 77m evra
    • Broj novih radnih mesta 100
    • Podsticaji 8,2m evra

"GRAĐANI TREBA DA BUDU PONOSNI NA VUČIĆA": Koje ekonomske benefite može Srbija da očekuje posle posete predsednika Kini

KOMENTARIŠUĆI ekonomsku stranu posete predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, Kini, analitičari Nebojša Obrknežev i Radoslav Radojičić Kena ocenjuju da će nova saradnja i potpisani sporazumi dodatno ojačati ekonomske i privredne odnose dve zemlje, povećati investicije, te otvoriti prostor za nova radna mesta i veći izvoz srpskih proizvoda na kinesko tržište.

27. 05. 2026. u 07:00

