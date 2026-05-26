"Novi podsticaj za dalji razvoj odnosa Beograda i Pekinga" Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Kine o istorijskoj poseti Vučića

Portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je danas da državna poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini predstavlja važan događaj povodom 10 godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje, ocenivši da će razgovori i postignuti sporazumi dati novi podsticaj daljem razvoju odnosa Beograda i Pekinga.

Celu vest pročitajte OVDE.

"O projektima koji su doprineli snažnom i ubrzanom razvoju Srbije" Vučić sa predstavnicima kompanija HBIS, Bank of China, CNNC i ARIDGE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete NR Kini gde boravi na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Vučić se sastao sa Čen Bo: Uvek je posebno zadovoljstvo i čast sresti iskrene prijatelje Srbije u svetu

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije i generalnim sekretarom Istraživačkog centra diplomatske misli Si Đinpinga Čen Bo.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine

Vučić je rekao da je tokom jutrošnjih susreta i obilazaka mogao mnogo da nauči o svemu tome što je Kina postigla od '49. godine.

- Danas sam mnogo toga mogao da naučim, pre svega o rezultatima koje je Kina postigla. Ovde je čudesno. Ja sam bio i u Folksvagenu, ja ovako nešto nikada nisam video. Ovde ima 2.000 radnika, sve su roboti, sve je automatizovano, ne možete da vidite radnika a sve radi. U dve smene, dve hiljade radnuka izbace 1.500 automobila.

U bilo kojoj evrospkoj fabrici i to tamo gde je dobra proizvodnja 6.000 radnika izbaci 400 automobila. Pogledajte razliku, i u ceni, dostupnosti, pristupačnosti za krajnjeg postrošača i margini koju prave - rekao je on.

Celo obraćanje pročitajte klikom OVDE.

Foto: Novosti

Predsednik obilazi salon sa mnogim modelima automobila kompanije "Xiaomi"

Dali su zadatak automobilu da pusti srpsku pesmu i puštena je himna Srbije: Bože pravde

Predstavinici kompanije detaljno su mu objašnjavali ključne performanse i stvake vezane za svaki model.

U jedan je čak i ušao.

- Ovde samo što nema od prepelice mleko, što bi rekli ovi naši sa juga Srbije -rekao je Vučić, te dodao:

- Sve se pokreće na glas.

Predsedniku su tokom obilaska rekli da automobil može da ide 350 kilometara na čas. Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je kompaniju Xiaomi. Vučića je dočekao Lejn Lam, potpredsednik Xiaomi Korporacije. Novosti

Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je "Muzej Komunističke partije Kine"

Predsednika je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan.

Muzej je koncipiran tako da prati istoriju i razvoj Kine, pa su se tako predsednik i ministrini u pratnji, nakon istorijskih tema uputili u kapsulu koja je prikazuje tehnoloski razvoj Kine.

U muzeju su predsedniku pokazani sporazumi koji su ppotpisani sa Srbijom.

Foto: Novosti

U muzeju se čuvaju i pokloni naših zvaničnika međju kojima su pokloni Ane Brnabić i Tomislava Nikolića.

Tokom šetnje predsednik je otkrio da mu je Si poklonio parče zemlje sa meseca.

Novosti