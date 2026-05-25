PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić započeo je drugi dan posete Kini gde boravi od 24. do 28. maja, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se Vang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije.

Na samom početku sastanka Van Huning je izrazio zadovoljstvo što se opet sreo sa Vučićem.

- Vi ste izuzetan državnik u Vašoj zemlji. Izuzetna mi je čas da se opet srećemo - rekao je Van Huning i dodao da zbog prijateljstva Vučića i kineskog predsednika Si Đipinga čelično prijateljstvo postaje još jače.

- Naše čelično prijateljstvo pušta sve čvršće korene među našim narodima.

Novosti

Novosti

Vučić položio venac na Tjenanmenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na Spomenik narodnim herojima na Tjenanmenu uz intoniranje himne Srbije.

Novosti

Vučić sa premijerom Kine

U Velikom Domu naroda u Pekingu, predsesnik Vučić sastao u Kini sa Li Ćijangom, članom Stalnog komiteta 20. Političkog biroa Centralnog komiteta KPK i premijerom Državnog saveta NR Kine.

Na samom početku sastanka premijer Kine poželeo je dobrodošlicu predsedniku Vučiću rečima: "Dobro došli dragi prijatelju". On je istakao da će se saradnja Kine i Srbije nastaviti.

Nakon ovog sastanka predsednik Vučić postavio je post na Instagramu:

- Izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom NR Kine Li Điangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.

Ponovio sam da je za našu zemlju od neprocenjivog značaja prijateljstvo i partnerstvo sa Kinom i zahvalio na ogromnom doprinosu našem ekonomskom razvoju kroz ulaganja, infrastrukturu i nove tehnologije. Upravo je ta saradnja vratila život mnogim fabrikama, rudnicima, putevima i prugama i donela novu veru i sigurnost brojnim građanima. Zato smatram da je ovo istorijska poseta i da će ovi razgovori biti od najvećeg značaja za našu zemlju, narod i nacionalne interese.

Posebnu zahvalnost izrazio sam predsedniku Si Đinpingu na ličnom zalaganju, iskrenom odnosu prema našoj zemlji i podršci koju pruža u najvažnijim trenucima za naš narod i državu. Zahvaljujući njegovoj viziji i međusobnom poverenju koje smo izgradili, odnosi dve zemlje dostigli su istorijski najviši nivo.

Naglasio sam da snažno podržavamo politiku jedne Kine, dok inicijativu „Pojas i put” vidimo kao dragocen doprinos povezivanju država, ravnomernijem razvoju i očuvanju globalne stabilnosti. Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo još snažnije političke, ekonomske i kulturne veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i iskrenom razumevanju naših naroda.

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Podsetimo, šef naše države boravi u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Prvog dana posete Vučić je posetio Kineski zid gde je upriličena svečanost na kojoj je Nacionalni ansambal Kolo izveo niz srpskih igara.

Danas predsednika Vučića očekuje i najvažniji sastanak odnosno susret sa predsednikom Sijem.