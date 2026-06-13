Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

13. 06. 2026. u 07:30

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JOŠ jedan pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

Foto: Valentin Domgjoni / imago sportfotodienst / Profimedia

Možete ga videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

14.00 HIFK - PEPO |1+&2+ (1.26)

21.00 Katar - Švajcarska G 2+ (1.37)
0.00 Brazil - Maroko 1X (1.16)

Ukupna kvota: 2.00

Pripremili smo vam tri predloga za danas, tipujemo nešto "sigurnije" nego inače i nadamo se novom prolazu.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

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