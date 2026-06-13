JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
JOŠ jedan pogodak naše redakcije!
Možete ga videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
14.00 HIFK - PEPO |1+&2+ (1.26)
0.00 Brazil - Maroko 1X (1.16)
Ukupna kvota: 2.00
Pripremili smo vam tri predloga za danas, tipujemo nešto "sigurnije" nego inače i nadamo se novom prolazu.
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