Vučić razgovarao sa čovekom kog je maltretirala policija: Ostaje nam da se borimo protiv sopstvene arogancije (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa Mirkom Pavlovim, čovekom kojeg je juče u Novom Sadu privela policija nakon što su ga blokaderi napali.
- Hoću da vas pozdravim, poštovani gospodine Mirko, da vam se izvinim u ime države i u svoje ime. Nemam objašnjenje - razgovarao sam sa direktorom policije i nema opravdanja. Hvala vam što ste pokazali strpljenje. Nadam se i želim da verujem da taj mladi čovek nije imao lošu nameru - molim vas da oprostite. Nama ostaje da se borimo protiv sopstvene arogancije iz različitih razloga i motiva... - rekao je Vučić i dodao da je ovakvo ponašanje nedopustivo.
Podsetimo, u Novom Sadu su građani organizovali protest zato što je policija sa blokaderima maltretirala građane. Skup je ispred zgrade Policijske uprave, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost.
Policija je, verovali ili ne, pomogla blokaderima da maltretiraju starijeg čoveka, Mirka Pavlova. Zatim su snimak incidenta, uz likovanje, objavili na blokaderskim društvenim mrežama.
