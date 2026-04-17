EU pritiska Prištinu: Da se preduzmu koraci ka garancijama za Srbe na KiM i formiranju ZSO
EVROPSKA unija zahteva od Prištine da učini prve korake ka formiranju Zajednice srpskih opština, na osnovu Briselskog sporazuma iz 2013. godine, kao i na osnovu obaveza preuzetih u Ohridu 2023. godine, piše Gazeta ekspres.
Portparol EU je u odgovoru za taj portalč podsetio na činjenicu da se Priština u Ohridu 2023. godine obavezala da će napraviti neka konkretna prilagođavanja i stvoriti konkretne garancije kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na KiM.
- EU očekuje da i Kosovo i Srbija u potpunosti poštuju i sprovedu sve svoje obaveze iz Dijaloga, uključujući Briselski sporazum iz 2013. godine, koji je ratifikovan dvotrećinskom većinom u Skupštini Kosova. U članu 7 Ohridskog sporazuma iz 2023. godine, Kosovo se obavezalo da će uspostaviti konkretne aranžmane i garancije kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu. EU očekuje da Kosovo preduzme prve korake u tom pravcu - rekao je portparol EU, odgovarajući na pitanje da li EU insistira da Priština dostavi nacrt statuta Zajednice srpskih opština ustavnom sudu.
Portparol je dodao da osnivanje Zajednice srpskih opština predstavlja kontinuirani zahtev EU i ponovio da je reč o preuzetim obavezama.
(Tanjug)
