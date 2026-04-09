NA JEDNOM BIRAČKOM MESTU U BAJINOJ BAŠTI DANAS SE PONAVLJAJU IZBORI - Predsednica OIK: Sve protiče kako treba
IZBORI za odbornike Skupštine opštine Bajina Bašta danas se ponavljaju na biračkom mestu broj 36 u selu Okletac.
Predsednica Opštinske izborne komisije (OIK) u Bajinoj Bašti, Velimirka Jokić, rekla je da je biračko mesto u OŠ "Okletac" otvoreno na vreme, u 7.00 časova, i da glasanje protiče bez neregularnosti.
- Sve protiče kako treba, biračko mesto biće otvoreno do 20.00 časova, a pravo glasa na ovom biračkom mestu ima 254 glasača - rekla je Jokić.
OIK u Bajinoj Bašti je ranije objavila rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkom mestu 36 u Osnovnoj školi "Okletac" na kojem je prethodno poništeno glasanje.
Pre toga je saopštila preliminarne rezultate izbore, na osnovu 98,08 odsto obrađenih biračkih mesta, prema kojima je lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" osvojila 25 odborničkih mandata, a lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" 20 mandata.
Liste "Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević", "Zdrava Srbija - Milan Stamatović", "Nestranački pokret za Bajinu Baštu" i "Izađi/Izbori se za Bajinu Baštu - Srpski liberali" nisu osvojile nijedan mandat.
Skupština opštine Bajina Bašta ima 45 odbornika. Na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti pravo glasa imalo je 21.206 građana upisanih u birački spisak, a na izbore je izašlo 15.866 birača, što je 74,82 odsto ukupnog broja birača.
Lokalni izbori održani su 29. marta i u Aranđelovcu, Lučanima, Boru, Knjaževcu, Kuli, Kladovu, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.
(Tanjug)
Komentari (0)