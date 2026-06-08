JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
PONOVO su naše "sigurice" bile prolazne.
Možete ih čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
19.00 Stokholm internacionale - Vasalund |1+&2+ (1.33)
21.10 Francsuka - Severna Irska D 2+ (1.23)
Ukupna kvota: 2.29
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
07. 06. 2026. u 09:00
DOŠAO JE I TAJ DAN: Saša Zverev osvaja prvi grend slem u karijeri!
07. 06. 2026. u 07:30
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
07. 06. 2026. u 08:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NIŠTA OD EVROPE! Evo gde će Dušan Vlahović nastaviti karijeru!
Rastanak srpskog reprezentativca sa Juventusom ne dovoodi se u pitanje.
07. 06. 2026. u 16:15
HAOS U IZRAELU! Prekinut meč Micićevog tima! Navijači morali da...
Sve se desilo tokom utakmice imenjaka, Hapoela iz Tel Aviva i Jerusalima.
07. 06. 2026. u 22:21
PONOVO SE TO DOGODILO! Slavni fudbaler opet pao kao sveća na travu! Nastale jezive slike, sudija odmah uradio ovo! (VIDEO)
Kapiten danske reprezentacije Kristijan Eriksen već je ranije doživeo isto, na Evropskom prvenstvu protiv Velsa.
07. 06. 2026. u 20:13
Komentari (0)