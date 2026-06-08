Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

08. 06. 2026. u 06:30

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PONOVO su naše "sigurice" bile prolazne.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Možete ih čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

19.00 Stokholm internacionale - Vasalund |1+&2+ (1.33)

19.30 Utsikten - Rozengard |1+&2+ (1.40)
21.10 Francsuka - Severna Irska D 2+ (1.23)

Ukupna kvota: 2.29

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