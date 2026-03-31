DODIK: Tražićemo sastanak sa Srbijom zbog vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine
VOJNI savez Zagreba, Tirane i Prištine predstavlja opasnost, i zato će Repbulika Sprska inicirati sastanak rukovodstava sa Srbijom, poručio je danas predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
- Na sednici Predsedništva SNSD-a razmatrali smo i uticaj vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine. Zaključili smo da on predstavlja direktnu opasnost po Republiku Srpsku - napisao je Dodik na svom nalogu na mreži X.
Prema njegovim rečima, taj savez je svojim "karakterom i ciljevima" koncipiran da bude "usmeren protiv Srba", prenosi RTRS.
- Doneli smo odluku da, u skladu sa specijalnim i paralelnim vezama, iniciramo sastanak rukovodstava Srbije i Republike Srpske na najvišem nivou, na kojem ćemo, između ostalog, zauzeti zajednički stav i o ovom pitanju. Srpski narod više nikada neće biti nespreman kada je ugrožena bezbednost na bilo koji način - smatra Dodik.
VUČIĆ: Izbori će biti održani do kraja godine, možda i do Vidovdana
31. 03. 2026. u 23:48
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
