DODIK: Tražićemo sastanak sa Srbijom zbog vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine

VOJNI savez Zagreba, Tirane i Prištine predstavlja opasnost, i zato će Repbulika Sprska inicirati sastanak rukovodstava sa Srbijom, poručio je danas predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Na sednici Predsedništva SNSD-a razmatrali smo i uticaj vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine. Zaključili smo da on predstavlja direktnu opasnost po Republiku Srpsku - napisao je Dodik na svom nalogu na mreži X.

Prema njegovim rečima, taj savez je svojim "karakterom i ciljevima" koncipiran da bude "usmeren protiv Srba", prenosi RTRS.

- Doneli smo odluku da, u skladu sa specijalnim i paralelnim vezama, iniciramo sastanak rukovodstava Srbije i Republike Srpske na najvišem nivou, na kojem ćemo, između ostalog, zauzeti zajednički stav i o ovom pitanju. Srpski narod više nikada neće biti nespreman kada je ugrožena bezbednost na bilo koji način - smatra Dodik.