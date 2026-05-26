DANIL MEDVEDEV IZBAČEN SA ROLAN GAROSA 2026! Šta se ovo dešava u Parizu?!

Dok Novak Đoković čeka na svoj drugi nastup na drugom ovogodišnjem grend slem turniru, Rolan Garos je danas doživeo i drugu istinsku senzaciju.

Najpre je grend slem šampiona pobedio maloletni teniser, a onda - novi šok.

Jedno od najvećih iznenađenja prvog kola Rolan Garosa 2026. dogodilo se danas na terenu Suzan Lenglen:

Adam Volton, 27-godišnji Australijanac, rangiran (tek) na 97. mestu ATP liste, koji je u glavni žreb ušao sa specijalnom pozivnicom, eliminisao je šestog nosioca i bivšeg prvog tenisera sveta Danila Medvedeva posle pravog maratona koji je trajao tri sata i 23 minuta.

Konačan rezultat glasio je 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4 u korist Voltona.

Australijanac je pokazao neverovatnu mentalnu snagu u odlučujućem setu, u kome je Medvedev vodio sa 4:2, ali je autsjder serijom odličnih servisa i agresivne igre sa osnovne linije preokrenuo i završio meč u svoju korist.

Ovo je svakako najveća pobeda u karijeri 27-godišnjeg australijskog tenisera, koji je ranije već jednom iznenadio Medvedeva (u Sinsinatiju 2025), ali je sada to ponovio na najvećoj sceni – na pariskoj crvenoj šljaci.

Volton, bivši igrač Univerziteta Tenesi koji je profesionalno zaigrao 2022. godine, do sada nije imao nijednu pobedu nad top-10 igračima na grend slemovima. Danas je to promenio na najbolji mogući način.

Medvedev, koji je u Pariz stigao sa visokim ambicijama, doživeo je još jedan rani poraz na Rolan Garosu: ovo mu je sedmi put da ispada u prvom kolu u poslednjih deset nastupa na turniru.

Ruska zvezda, poznata po svojoj borbenosti i inovativnoj igri, danas nije uspela da nađe pravi ritam na šljaci, uprkos tome što se dva puta vraćao "u život" i imao brejk prednosti u petoj deonici.

U sledećem kolu Volton će se sastati sa Amerikancem Zaharijom Svajdom koji je iznenadio Volotonov sunarodnika Alekseja Poprina.

A kada igra Novak Đoković?

Podsetimo, organizatori su odlučili da najbolji teniser svih vremena svoj meč druge runde igra - po najvećoj vrućini.

Naime, meč Novak Đoković - Valentan Rojer je treći po redu na centralnom, terenu "Filip Šatrije", gde u sredu program počinje u podne susretima dama, najpre Švojntek - Bejlek, a potom Svitolina - Kvevedo.

Posle njih će na tu parisku šljaku izaći Nole i njegov suparnik, što se očekuje oko 4 sata popodne.

Imajući u vidu šta kaže vremenska prognoza za Pariz za sutra, sredu, 27. maj 2026, Đoković će igrati na temperaturu od oko 33 stepena Celzijusove skale.

To je, ujedno, i najtopliji dan dosadašnjeg dela maja, s tim da će u četvrtak biti i manjih nepogoda, a u petak i subotu za stepen toplije (pre novog zahlađenja).

Podsetimo, Đoković je na startu ovog grend slema posle preokreta eliminisao Francuza Đovanija Mpetšija Perikara, a naredni rival mu je 24-godišnjak, koji je u profesionalnoj karijeri ostvario 12 pobeda i 23 poraza.

Poslednji trijumf mu je bio u prvom kolu Rolan Garosa, kada je Huga Delijena, kvalifikanta, pobedio u tri seta, izgubivši najpre četiri gema u prvom setu, a po dva u preostala dva. Pritom, Rojer se oprobao i u igri parova, ali je sa još jednim Francuzem Šidekom, izgubio od italijansko-mađarske kombinacije Beluči - Marožan sa 6:7(3), 4:6.



Đoković je tri puta osvajao Rolan Garos 2016, 2021. i 2023. godine. Prošle godine je došao do polufinala Otvorenog prvenstva Francuske, kada je poražen od italijanskog tenisera Janika Sinera, a njihov duel ove godine nije moguć pre finala.

Kad igra Kecmanović, a kad Međedović?

Međedović igra protiv 15. nosica, Kaspera Ruda, na kraju programa na terenu Suzan Lenglen, gde takmičenje počinje u 11 časova, a pre njih dvojice treba da izađu na šljaku De Minor - Boks, Starodubceva - Ribakina i Paolini - Siera.

To znači da bi Hamadov meč mogao da počne oko 20 časova.

Što se Kecmanovića tiče, on bi značajno ranije, oko tri popodne, ili otprilike kada i Novak Đoković, na terenu broj 12 trebalo da igra protiv Portugalca Borhesa, od kog je Miomir za tri pozicije bolje plasiran na ATP listi, na kojoj je 48.

Međedović će, formalno bar, kao 58. teniser sveta biti autsajder protiv 16. sa ATP liste, ali imajući u vidu kako ume da igra u poslednje vreme, senzacija nije nemoguća.



Ovogodišnji nagradni fond Rolan Garosa iznosi 61,7 miliona evra, pobednici u singlu u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiće po 2,8 miliona, dok će finalistima pripasti upola manja suma.



Rolan Garos će se igrati od 24. maja do 7. juna.



