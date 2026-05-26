SENZACIJA NA ROLAN GAROSU! Maloletni teniser izbacio grend slem šampiona!

Dok Novak Đoković čeka na svoj drugi nastup na drugom ovogodišnjem grend slem turniru, Rolan Garos je doživeo istinsku senzaciju.

Sedamnaestogodišnji Francuz Moize Kuame ispisao je bajku na crvenoj šljaci Rolan Garosa, pobedivši bivšeg šampiona Ju-Es opena Marina Čilića rezultatom 7:6(7), 6:2, 6:1 u svom debitantskom nastupu u glavnom žrebu grend slem turnira.

Od vajld-karda do senzacije

Kuame je dobio "specijalnu pozivnicu" za turnir uprkos tome što je u to vreme bio rangiran van prvih 300 tenisera sveta. Ta odluka Teniskog saveza Francuske je izgledala rizična, ali koja se pokazala kao inspiriativna: pomenuti maloletni mladić je opravdao poverenje na najspektakularniji mogući način.

Čilić bez odgovora

Protiv iskusnog 38-godišnjeg Hrvata koji u svojoj vitrini ima trofej Ju-Es opena iz 2014. godine i utešne nagrade iz tri finala drugih grend slemova, mladi Francuz nije imao tremu. Prvi set bio je izuzetno napet, odlučen je u taj-brejku koji je Kuame osvojio sa 9:7, što mu je dalo krila za ostatak meča.

Some moment for 17-year-old Moise Kouame 💎🇫🇷



He leads Cilic 7-6 on his #RolandGarros debut!@rolandgarros pic.twitter.com/JY62tqxYhp — Tennis TV (@TennisTV) May 26, 2026

Od tog trenutka, Čilić je izgubio svaki ritam. Kuame je dominirao drugim segmentom igre, a zatim potpuno preuzeo kontrolu u trećem, dozvolivši veteranu da osvoji samo jedan gem.

World No. 318 Moïse Kouame gets his first Grand Slam win over former world No. 3 Marin Cilic



He becomes the first player born in 2009 to win a match at a major



Also the youngest man to win a match here since 1991



Pure joy in front of his home crowd 🥹 pic.twitter.com/Jg5xXqJfw6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2026

Publika na nogama

Francuska publika na tribinama stadiona "Filip Šatrije" eksplodirala je od radosti kada je mladić završio meč trijumfalno. Kuame je bacio reket u vazduh i pao na šljaku, dok su navijači skandirali njegovo ime.

"Ovo je nešto što sam sanjao otkad sam uzeo reket u ruke", rekao je Kuame posle meča sa suzama u očima. "Igrati na Rolan Garosu, pred ovom publikom, protiv velikog šampiona - i pobediti... To je neopisivo."

💎 ¡LA NUEVA JOYA FRANCESA!



Moise Kouame, de 17 años, derrotó a Marin Cilic por 7-6 (4), 6-2 y 6-1 en primera ronda de Roland Garros.



Este chico juega un tenis SENSACIONAL. pic.twitter.com/8ie6hhx5CB — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 26, 2026

Nova generacija dolazi (a Novak joj je jedan od idola)

Kuameova pobeda je najnoviji primer eksplozije francuskog tenisa. Zemlja domaćin turnira ima bogatu istoriju na šljaci, ali nova generacija mladih igrača sada najavljuje da bi mogli da vrati Francusku u vrh "belog sporta".

Za Čilića, ovo je bio bolan podsetnik da vreme ne štedi nikoga. Hrvat koji je nekada bio četvrti na svetu sada se bori u "donjim ešalonima" ATP turneje, a poraz od tinejdžera van top 300 možda je najteži udarac u njegovoj karijeri koja polako jenjava.

Za Kuamea, avantura na Rolan Garosu tek počinje. U drugom kolu čeka ga novi izazov (ili 20. nosilac, Kameron Nori, ili njegov prvi rival, Valjeho), ali ovaj debitantski podvig ostaće zauvek upamćen kao trenutak kada je jedan francuski tinejdžer najavio sopstvei izlazak na najveću scenu. Uostalom, jedan od idola mu je Novak Đoković (drugi je Siner), pa možda i ne čudi što je učinio to što je učinio.

Kada igra Novak Đoković?

Podsetimo, organizatori su odlučili da najbolji teniser svih vremena svoj meč druge runde igra - po najvećoj vrućini.

Naime, meč Novak Đoković - Valentan Rojer je treći po redu na centralnom, terenu "Filip Šatrije", gde u sredu program počinje u podne susretima dama, najpre Švojntek - Bejlek, a potom Svitolina - Kvevedo.

Posle njih će na tu parisku šljaku izaći Nole i njegov suparnik, što se očekuje oko 4 sata popodne.

Imajući u vidu šta kaže vremenska prognoza za Pariz za sutra, sredu, 27. maj 2026, Đoković će igrati na temperaturu od oko 33 stepena Celzijusove skale.

To je, ujedno, i najtopliji dan dosadašnjeg dela maja, s tim da će u četvrtak biti i manjih nepogoda, a u petak i subotu za stepen toplije (pre novog zahlađenja).

Podsetimo, Đoković je na startu ovog grend slema posle preokreta eliminisao Francuza Đovanija Mpetšija Perikara, a naredni rival mu je 24-godišnjak, koji je u profesionalnoj karijeri ostvario 12 pobeda i 23 poraza.

Poslednji trijumf mu je bio u prvom kolu Rolan Garosa, kada je Huga Delijena, kvalifikanta, pobedio u tri seta, izgubivši najpre četiri gema u prvom setu, a po dva u preostala dva. Pritom, Rojer se oprobao i u igri parova, ali je sa još jednim Francuzem Šidekom, izgubio od italijansko-mađarske kombinacije Beluči - Marožan sa 6:7(3), 4:6.





Kad igra Kecmanović, a kad Međedović?

Međedović igra protiv 15. nosica, Kaspera Ruda, na kraju programa na terenu Suzan Lenglen, gde takmičenje počinje u 11 časova, a pre njih dvojice treba da izađu na šljaku De Minor - Boks, Starodubceva - Ribakina i Paolini - Siera.

To znači da bi Hamadov meč mogao da počne oko 20 časova.

Što se Kecmanovića tiče, on bi značajno ranije, oko tri popodne, ili otprilike kada i Novak Đoković, na terenu broj 12 trebalo da igra protiv Portugalca Borhesa, od kog je Miomir za tri pozicije bolje plasiran na ATP listi, na kojoj je 48.

Međedović će, formalno bar, kao 58. teniser sveta biti autsajder protiv 16. sa ATP liste, ali imajući u vidu kako ume da igra u poslednje vreme, senzacija nije nemoguća.



Ovogodišnji nagradni fond Rolan Garosa iznosi 61,7 miliona evra, pobednici u singlu u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiće po 2,8 miliona, dok će finalistima pripasti upola manja suma.



Rolan Garos će se igrati od 24. maja do 7. juna.



Bonus video: Rolan Garos 2026 "vri"