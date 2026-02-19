PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se iz Nju Delhija.

- Moramo da nastavimo da gradimo infrastrukturu jer veštačka inteligencija zahteva kompjutere, kompjuteri električnu energiju.. Moraćemo da se bavimo promenama u načinu obrazovanja. U gotovo svim sverama moraćemo da gledamo kako da primenjujemo. Da vidimo kako da zaštitimo decu, važno je da jedan dečiji život sačuvamo - kazao je predsednik.

- Ostaje da se vidim sa predsednicom Indije - naveo je Vučić.

- Svi znamo, to je ogroman problem, ona ko ostane za ovim izgubiće suverenost, nezavisnost. To su problemi sa kojima se suočavamo. Potrebni su nam data centri, obezbeđivanje elektične energije... Ovde moramo odmah da uđemo u voz i takmičimo se sa svima. Da dobro razumemo šta je to što se u svetu dešava - rekao je predsednik.

Ističe da je Indijcima glavna tema veštačka inteligencija.

- Ja i danas ne znam ili znam veoma malo, trudim se da učim brzo. Ne znam je strana reč u našem jeziku. Ja se trudim da ne budem takav - to ne znam, ali znam za razliku od tih koji se ismevaju, znam da moja zemlja ima Data centar, superkomjutera. Ja ne znam da čitam podatke sa skenere i magnetne, ja ne znam da zidam ali sam izgradio grad u gradu. Srbija je otišla daleko ispred njih zahvaljujući onom koji ne zna. Trudim se da naučim, to sam od Šimona Peresa prihvatio na vreme - naveo je.

Na navode da je u Indiju "došao kao trgovački putnik po ugovore za SNS", kaže:

- Ovde radim posao za svoju zemlju i narod. Samo dok ne tuku, sve je ok. Najviše vole da odu u Njujork i da gledaju betonske zgrade. Bili su protiv mostova, tunela, autoputeva, Beograda na vodi...nema protiv čega nisu bili..Sada su protiv akvarijuma...Ne znaju ljudi šta će sa sobom, postoji jedna kasta koja hoće da sruši sve. Mislim da ljudi sve vide. Rušili su sve srpske institucije, praznike, sada crkvu.

O Moki Slavniću

- On je čovek poznat, Moka Slavnić je legenda a ti koji ga kritikuju nisu mu ni do članaka. Hvala legendi na lepim rečima - kazao je Vučić.

- U februaru u prvoj polovini, kada ide najveće prikupljanje PDV, akciza, carina, poreza na dobit, imamo za preko pet milijardi, oko 50 miliona evra, veće prihode nego što smo očekivali. Baš sam srećan, posebno sam srećan zbog značajno većeg domaćeg PDV. Ovo je drugi mesec za redom da imamo bolje prihode nego što smo planirali i samo da se tako nastavi. Onda da se raduju penzioneri i svi naši građani. Biće dobrih vesti za neki mesec - rekao je predsednik.