3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PETAK
20.30 Majnc - Hamburg UG 3+ (1.80)
Ukupna kvota: 4.05
NOVAK ĐOKOVIĆ SE NALjUTIO: Povukao ovaj potez
POSLE popraza u finalu Australijan opena, a onda i odlaska sa suprugom Jelenom na Zimske olimpijske igre u Italiju Novak Đoković je ozbiljno tenis stavio u drugi plan. Ali, sada se "belom sportu" vraća.
18. 02. 2026. u 20:26
CEO SVET GLEDA I PLAČE: Rodila je decu sa posebnim potrebama i sa 41 godinom došla na Olimpijske igre. A tamo... (VIDEO)
Najnovije vesti iz sporta su takve da su pre podsetnik na snagu ljubavi, nego na priču o rezultatu.
19. 02. 2026. u 17:30
RUSIJA JE ZGROŽENA: Skandal! Ove tri užasne stvari su uradili njenoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je u toku spektakl - Zimske olimpijske igre 2026, a tamo je jedan Rus doživeo istinski šok.
18. 02. 2026. u 15:20
