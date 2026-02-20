UMRO ERIK DEJN: Zvezda serije "Uvod u anatomiju"

Glumac Erik Dejn, najpoznatiji po ulozi Marka Slouna u seriji "Uvod u anatomiju", preminuo je u 53. godini nakon borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Foto: Profimedia

Glumac je u aprilu 2025. godine otkrio da boluje od neizlečivog degenerativnog neurološkog poremećaja, navodeći u intervjuu sa voditeljkom Dajanom Sojer da je desna strana tela prestala da mu funkcioniše i da ubrzano gubi funkciju leve ruke, preneo je ABC.

Rođen 9. novembra 1972. godine u San Francisku, Dejn je ostvario uloge u serijama poput "Čari", gde je tumačio Džejsona Dina tokom dve sezone.

Dejn je iza sebe ostavio dve ćerke koje je dobio u braku sa glumicom Rebekom Gejhart, sa kojom se venčao 2004. godine. Iako je 2018. pokrenut postupak razvoda, zahtev je povučen u martu 2025. godine, mesec dana pre nego što je Dejn javno govorio o svojoj dijagnozi.

