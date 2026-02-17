"OVO JE CRVENA LINIJA " Brnabić: Scene koje smo videli u Novom Sadu ova zemlja nije videla od 1945. (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je da blokaderi sinoć u Novom Sadu nisu napali Aleksandra Vučića ili SNS, već osnovne stubove države, naroda i istakla da je napadima na Maticu srpsku i crkvene velikodostojnike pređena crvena linija.

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

- Zakazala sam konferenciju da bih se obratila povodom teško pojmljivih scena u Novom Sadu. Nisam mogla da pustim da prođe samo još jedan dan i da se iz jedne institucije kao što je Skupština ne oglasim i upozorim da treba da se osvestimo. Morala sam da se oglasim i upozorim da treba da se osvestimo da su nas blokaderi doveli do toga da mi u našoj zemlji, u jednom gradu u našoj Srbiji, treba na ulice da izvodimo kordone policije da bismo obezbedili da se obeleži dva veka rada Matice srpske. Dotle je nas dovelo naše ćutanje i da smo svaki put puštali da prođe jedan dan. Scene koje smo videli ova zemlja nije videla od 1945. i ne smemo to više da dopustimo - rekla je Brnabić.

Istakla je da ono što blokaderi rade nije politička borba, već borba protiv Srbije.

- To nije borba protiv vlasti i Vučića, SNS, to nikakve veze nema sa padom nadstrešnice. To je borba protiv Srbije i svega onoga što su stubovi našeg naroda, kulture, tradicije. To je sinoć kulminiralo. Matica srpska postoji 200 godina. Napali ste Maticu srpsku. SPC postoji preko 800 godina, kada napadate crkvene velikodostojnike, niste napali Vučića i SNS, napali ste Srbiju. To je ni protiv kog drugog naroda, već nešto što je osnova našeg naroda. Vi kada napadate na Dan državnosti, vi napadate Srbiju. Ne treba više o tome da ćutimo. Strašno je, užasno je strašno, svako mora da reaguje. Kada blokaderi napadaju Savindan, napadaju Srbiju. Kome tačno to još nije jasno? I mi smo to dozvolili, većinska, pristojna Srbija, jer nije pričala o tome. Kakve veze nadstrešnica ima sa ovim? Vraćamo se na blokadnu kuharicu. U kojoj zemlji bi ovo bilo normalno. Desile su se stravična stvari, mi moramo da podvučemo crtu. Ovo je crvena linija. Dosta je ćutanja - poručila je predsednica parlamenta.

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ Brnabić je podsetila da su samo dva dana pre ovoga blokaderi u Briselu, njih 40, se okupili da spreče obeležavanje Dana državnosti.

- I na to nismo reagovali. Nisu ljudi iz Brisela mogli da veruju, briselska policija nije mogla da veruje. To je borba protiv Srbije, a ne Vučića. Na Badnje veče i Božić šta smo čuli, pretnje da nam je poslednji Božić i Badnje veče na slobodi. Tako izgleda blokaderska pravda. Ćutali smo. Šta je bilo za Svetsoavsku akademiju prošle godine, upali su i prekinuli je. Šta, prekinete je i vređate ljude i kažete da ima veze sa Aleksandrom Vučićem? To je borba protiv Srbije, orkestrirana. To je borba protiv Srbije i svega što predstavlja stub. Bili smo primorani da slušamo kako je Sveti Sava karijerista. I opet smo ćutali i relativizovali. Sada vas ponovo pitam, hoćemo da ćutimo ili ćemo da se osvestimo i da shvatimo da je ovo napad na srpsku državu i sve stubove srpskog društva - upitala je Brnabićeva.

- Nas su blokaderi doveli do toga da bi obeležavanje dva veka Matice srpske bilo lakše organizovati u tuđoj zemlji nego kod nas. I mi i dalje treba da ćutimo. Ili ćemo da izađemo i kažemo šta je istina. I dok se oko nas pletu vojni savezi, nama u Srbiji se dešava da ne možemo da obeležimo na miru dva veka Matice srpske, da nam pljuju i vređaju Crkvu... Crvena linija je pređena, pređena je još ranije, ali je sada zaista krajnje vreme - kaže predsednica Skupštine.

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Pozvala je sve da se oglase.

- Ne treba nama pomoć, sami ćemo mi, ali nećemo više ćutati i nasedati na relativizaciju. Oni su to uradili da bi napali Maticu srpsku, napali Srbiju. Šta mislite koliko puta možemo da obeležimo rad Matice srpske? Možemo jednom. Ja želim da se zahvalim Novosađanima koji ih nisu u tome podržali, bilo je u piku 1.300 ljudi. I danas će ići napadi na prostorije SNS. I nema problema, ako moramo da se borimo sami, borićemo se. Ovo nema veze sa pravom i pravdom, već su to iskoristili da bi napali ama baš svaki stub našeg društva. Meta je Aleksandar Vučić i SNS samo zato što neće da ćute. Nisu bili strašni oni pre Vučića, koji su se izvinjavali i za Oluju i za Bljesak. Ovo je sada borba za Srbiju - navodi Ana Brnabić.

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

O navodima da su batinaši tukli studente u Novom Sadu, kaže:

- To je taj spin, ta relativizacija, oni pređu na drugu temu i kažu - jadni studenti, tukli su ih neki batinaši. Da bi prošao još jedan dan u nekim perifernim raspravama. To se nije desilo - kaže Brnabić.

- U Briselu kada su se okupili, kada su ljudi videli da ne mogu da puste srpsku himnu, oni su zvali belgijsku policiju. Policija ih pitala da li imaju prijavljen skup. Oni su rekli da nemaju. Policija ih je rasterala, rekla - ili se odmah raziđite ili ćete u zatvor. To je pravni poredak, poštovanje prava. Jedini prijavljen skup juče u Novom Sadu je bio skup obeležavanja dva veka Matice srpske. Oni su sinoć u Novom Sadu hteli nasilje. U jednom trenutku, kao što je predsednik rekao, policija će da ih brani od naroda. Još su se hvalili na mrežama da su oni uspeli da obiđu kordon policije. Šta treba, da se sagnemo da nas jašete? Imate neprijavljen skup, gospodo, ili se raziđite ili ćete biti privedeni. Njihov skup je bio neprijavljen i bili su tamo da napadaju. Danas su ponovo dali zeleno svetlo za napade na prostorije SNS. Pričaćemo o ovome, a vi samo napadajte. Neko mora da brani Srbiju, jer je ovo napad na Srbiju i sve srpsko - zaključila je Brnabićeva.