POGLEDAJTE KAKO POLICIJA NAORUŽANA DO ZUBA HAPSI CRNOGORCA: Presreli ga nasred ulice, usledile filmske scene (VIDEO)
PRIPADNICI Policijske uprave za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivično delo teško ubistvo u pokušaju i uhapsili državljanina Crne Gore V. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
U ulici Ratka Mitrovića 189,Stanarević Danilo (25) prijavio je da je na vrata stana zvonio muškarac obučen kao Glovo dostavljač, na glavi je imao fantomku.
Kada je otvorio vrata, "dostavljač" je ispalio metak i promašio ga. Danilo ima kriminalni dosije i od ranije je poznat policiji.
Inače, kako se može videti na video-snimku koji je objavio MUP Srbije vidi se kao pripadnici policije, naoružani do zuba, trče i nasred ulice hapse osumnjičenog za teško krivično delo, kog na kraju bacaju na pod i stavljaju mu lisice.
