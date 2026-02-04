Hapšenja i istraga

POGLEDAJTE KAKO POLICIJA NAORUŽANA DO ZUBA HAPSI CRNOGORCA: Presreli ga nasred ulice, usledile filmske scene (VIDEO)

В.Н.

04. 02. 2026. u 14:49

PRIPADNICI Policijske uprave za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivično delo teško ubistvo u pokušaju i uhapsili državljanina Crne Gore V. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ПОЛИЦИЈА НАОРУЖАНА ДО ЗУБА ХАПСИ ЦРНОГОРЦА: Пресрели га насред улице, уследиле филмске сцене (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/MUP

U ulici Ratka Mitrovića 189,Stanarević Danilo (25) prijavio je da je na vrata stana zvonio muškarac obučen kao Glovo dostavljač, na glavi je imao fantomku.

Kada je otvorio vrata, "dostavljač" je ispalio metak i promašio ga. Danilo ima kriminalni dosije i od ranije je poznat policiji.

Inače, kako se može videti na video-snimku koji je objavio MUP Srbije vidi se kao pripadnici policije, naoružani do zuba, trče i nasred ulice hapse osumnjičenog za teško krivično delo, kog na kraju bacaju na pod i stavljaju mu lisice.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KORONAVIRUS HAOS! Opet Italija, opet izolacija!

KORONAVIRUS HAOS! Opet Italija, opet izolacija!