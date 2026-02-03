Ostali sportovi

HAOS U HRVATSKOJ! Zlatko Dalić udario na državu zbog selektora rukometne reprezentacije

03. 02. 2026. u 10:43

Rukometaši Hrvatske uspeli su da osvoje bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, a do ovog uspeha vodio ih je selektor Dagur Sigurdson, koji je u jednom trenutku digao glas na EHF zbog načina na koji je organizovan turnir.

ХАОС У ХРВАТСКОЈ! Златко Далић ударио на државу због селектора рукометне репрезентације

Naime, smetalo je Sigurdsonu kako su tretirani njegovi igrači, pa je na kraju i bojkotovao EHF, te je dobio podršku hrvatske javnosti.

Upravo zbog toga došlo je do velike bure u Hrvatskoj i selektor fudbalske reprezentacije naših komšija, Zlatko Dalić, rešio je da digne glas i žestoko oplete jer smatra da nije dobio podršku kada je rešio da se suprotstavi ljudima iz FIFA.

- Sigurdson i ja isto smo postupili. Ja sam to učinio pre četiri godine i kada sam to učinio, niko me nije podržao. A sada kada je to napravio stranac, svi su ga podržali. Dobro je to Sigurdson napravio, svaka mu čast na hrabrosti - počeo je priču Dalić za "Večernji list", pa dodao:

- U tri godine zaredom napravio sam možda i veću stvar bojkotujući izbor FIFA za fudbalera godine, jedini u svetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak - bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdsonu svaka čast, čestitam mu na tom postupku.

Nije se tu zaustavio, te je pohvalio Sigurdsona, ali je u prvi plan ubacio i neke hrvatske rukometne trenere.

- Sigurdson je vrhunski trener i stručnjak. Došao je u Hrvatsku da bi nešto napravio, u tome je uspeo i svaka mu čast na tome. Ali i hrvatski su selektori osvajali medalje s Hrvatskom, Červar, Goluža, Babić... Dakle nije Sigurdsson ostvario nešto što neko pre njega već nije.

Zatim je dodao i sledeće.

- Velike čestitke našim rukometašima na ovom uspehu. Nekako mi sve ovo liči na priču naše fudbalske reprezentacije, koliko ih u rukometnim institucijama ne cene, ne doživljavaju, koliko ih pokušavaju sputati, zaustaviti na svakakve načine - od smeštaja i putovanja do ishrane, a opet ti momci, sa svojim selektorom, pokazuju naš prkos, inat, ponos, domoljublje... Premali smo, mi smetamo velikim silama, za njih je bolje da nas nema, ali eto - opet nas nisu uspeli zaustaviti. Naši momci bili su borbeni, hrabri, pravi ratnici, svaka im čast na tome i oni su osvojili još jednu medalju - zaključio je Dalić. 

