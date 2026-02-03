PRIVEDENO TROJE: Nova hapšenja zbog korupcije - Sumnja se da su oštetili budžet za više od 31,5 miliona

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP Odeljenje za borbu protiv korupcije, uhapsili su tri lica u okviru borbe protiv korpucije i finansijskog kriminala.

Novosti

Sumnja se da su privedeni u prethodnom periodu oštetili budžet za više od 31,5 miliona dinara.

Akcija je izvedena u saradnji sa nadležnim tužilaštvima iz Kraljeva i Novog Sada.

(Kurir)

