Politika

SRPSKI NAROD U CRNOJ GORI ĆE UVEK IMATI PODRŠKU REPUBLIKE SRBIJE: Vučević se sastao sa Dajkovićem

В. Н.

21. 01. 2026. u 15:24

PREDSEDNIK SNS I savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević poručio je u razgovoru sa predsednikom Slobodne Crne Gore Vladislavom Dajkovićem da se glas razuma i odgovornosti jasno čuje.

Foto: Printscreen/instagram/milosvucevic

- Bratski sastanak, uz razmenu mišljenja o vremenu u kom živimo i potrebi da se glas razuma i odgovornosti jasno čuje. U tom duhu istaknuta je važnost međusobne podrške i razumevanja, kao i činjenica da će srpski narod u Crnoj Gori uvek imati podršku Republike Srbije u borbi za ostvarenje svojih prava i očuvanje srpskog identiteta, kroz dijalog i odgovorno delovanje - naveo je Vučević.

