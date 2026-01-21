Politika

uživoVUČIĆ U DAVOSU: Brojni susreti sa svetskim zvaničnicima

В. Н.

21. 01. 2026. u 09:13 >> 11:30

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić boravi u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu. Tokom dana, Vučića očekuju brojni bilateralni susreti sa svetskim zvaničnicima, a prisustvovaće i obraćanju američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić sa Babišem

Predsednik Vučić izjavio je posle sastanka u Davosu sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem u Davosu, da je Češka potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i istakao da će to dodatno učvrstiti saradnju dve zemlje.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je sa Babišem razgovarao o aktuelnim evropskim i globalnim temama, kao koracima za osnaživanje bilateralnih odnosa Srbije i Češke kroz konkretnu ekonomsku saradnju. 
Istakao je da su u fokusu razgovora bili trgovinska razmena i nove investicije, jačanje saradnje u oblastima od obostranog interesa, kao i povezivanje kompanija i institucija. 
- Posebno sam se obradovao potvrdi učešća Češke na EXPO 2027, čime ćemo dodatno učvrstiti saradnju i zajedno otvoriti novo poglavlje čudesne budućnosti koja je pred nama - naveo je Vučić. 
Dodao je da su se osvrnuli i na značaj stabilnosti i dijaloga u regionu ističući da je to preduslov za svaku dugoročnu razvojnu politiku.
- U ovim nelakim vremenima za Evropu i ceo svet, važno je da partnerske zemlje rade pragmatično i odgovorno - naveo je Vučić.

Sastanak sa Gi Parmelinom

Vučić se sastao sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelinom.

- Dobar razgovor o jačanju ekonomske i ukupne saradnje Srbije i Švajcarske, oslanjajući se kako na rezultate koje smo već postigli, tako i na veliko interesovanje švajcarskih kompanija za stabilno i predvidivo poslovno okruženje. Razmenili smo mišljenja o ključnim izazovima koji danas oblikuju Evropu i saglasili se da u vremenu sve većih rizika moramo da gradimo partnerstva koja daju merljive rezultate, više investicija, više inovacija i više kvalitetnih radnih mesta. Švajcarska, kao domaćin Davosa i zemlja snažnih institucija, pokazuje koliko su stabilnost, odgovornost i dijalog važni u vremenima kada se svet menja brže nego ikada. Zato sam istakao da će Srbija nastaviti da radi na okruženju u kome se investicije štite, a planovi realizuju u rokovima. Posebno se radujem najavi skore posete predsednika Gi Parmelina našoj zemlji, koja će dati dodatni zamah našim odnosima i tokom koje ćemo dodatno konkretizovati dalju saradnju - objavio je Vučić na Instagramu.


Vučić sa Martom Kos

Predsednik Vučić sastao se sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos na marginama samita.

- Vrlo dobar razgovor sa evropskom komesarkom Martom Kos o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU. U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija. Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade. Posebno sam istakao da je za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.
 


 

