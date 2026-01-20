Politika

"NAMA SENDVIČARIMA JE MNOGO LAKŠE NEGO DRUGIMA" Vučić napravio predah u Davosu: Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati

В. Н.

20. 01. 2026. u 15:25

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić boravi u Davosu, gde prisustvuje Svetskom ekonomskom forumu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Naporan dan u Davosu. Ipak, nama sendvičarima je mnogo lakše nego drugima. Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati - navodi predsednik u objavi na svom Instagram nalogu.

