ŽELJA ZA REVANŠIZMOM I OBRAČUNOM SA POLITIČKIM PROTIVNICIMA: Milana Vuković o blokaderima i zakonu o lustraciji za koji se oni zalažu

MILANA Vuković iz Centra za društvenu stabilnost komentarisala je za "Novosti" ideju blokadera koju su oni izneli na nedavno održanom skupu u Novom Sadu, a kojom najavljuju uvođenje zakona o lustraciji, ukoliko bi eventualno došli na vlast.

- Najave blokadera o donošenju zakona o lustraciji nastavak je njihove populističke politike, ali i pokazatelj želje za revanšizmom i obračunom sa političkim protivnicima - navodi Vukovićeva.

Ističe da bi blokaderi, kada bi bili u prilici da dođu na vlast zloupotrebili sve pravne mehanizme:

- Pokušali bi institucionalno da napadaju svoje protivnike, isključivo na osnovu arbitrernosti, ignorišući principe prava i pravde. Blokaderi koji su u prethodnom periodu pogazili sve tekovine demokratskog društva, u nedostatku političkog programa i ideologije, očigledno ne biraju sredstva za borbu protiv svojih neistomišljenika. Nemoćni da pariraju politici čija je personifikacija predsednik Aleksandar Vučić, a koja uživa najveće poverenje građana, oni nastavljaju sa svojim napadima i kršenjem zakona. Evidentno je da bi dolazak na vlast opoziciono-blokaderskog korpusa doveo do bezakonja i pravne nestabilnosti u našoj zemlji, gde bi svako ko se usudi da kaže nešto protiv njihove politike bio podvrgnut represiji - zaključuje Vukovićeva.

Govoreći juče u telefonskom uključenju za Informer televiziju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić takođe je komentarisao ovu ideju blokadera.

Kako kaže, njome je vrlo razočaran.

- Za mene je razočaravajuća priča o zakonu o lustraciji. Oni su to već donosili 2001. godine i oni su to pokušavali da sprovedu, da sklone svakog političkog protivnika kojeg već nisu uhapsili, isporučili Hagu... a ne mogu da ga lako pobede. To je jedan od najnedemokratskijih zakona. Umesto da narodu nude izgradnju ne samo institucija već novih objekata, poboljšanje zdravstva obrazovanja... A kako to da nude kada su sve te blokaderske organizacije bile na vlasti i ništa nisu uradili. Ali umesto svega toga što su mogli, pa makar nikakav program nemali, da bar to ponude, oni su ponudili nedemokratsku borbu protiv svojih protivnika, kažnjavanje, zabranjivanje, zabranjivanje drugačijeg mišljenja, stava, a oni će u arbitražnim postupcima da donose odluku da li je neko kršio ljudska prava ili ne. I to uglavnom oni koje ne mogu da pobede i koji su od njih bolji - istakao je juče Vučić.

