Politika

MIRJANA KARANOVIĆ NA ZADATKU: Blokaderka se nada padu Vučića kako bi Srbi priznali da su genocidni (VIDEO)

В. Н.

19. 01. 2026. u 09:46

BLOKADERKA Mirjana Karanović se nada padu Aleksandra Vučića, kako bi Srbi priznali da su genocidni.

Foto: Printskrin

- Promene će se svakako desiti. I ovo za šta se ljudi u Srbiji bore jeste borba za jedu novu mogućnost - izjavila je Karanović.

A evo šta je ta "mogućnost" za Mirjanu Karanović. Govoreći o predstavi u kojoj glumi "Njih više nema", rekla je:

- To je jedna važna tema, priča o majki Srebrenice, koja je izgubila celu porodicu u genocidu. Mi kada smo pravili predstavu, nismo je pravili iz nekog ideološkog ugla, već iz nekog ljudskog. Zato što mislim da je bitno, pre svega za publiku u Beogradu - rekla je Karanović.

Postavlja se pitanje - je li "mogućnost" za publiku u Beogradu da, sa promenom vlasti, priznaju da su genocidni?!

