"SA DUBOKOM TUGOM PRIMIO SAM VEST" Predsednik Srbije uputio telegram saučešća povodom teške železničke nesreće u Španiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Iks, uputio je saučešće kralju i premijeru Španije a narodu izraze solidarnosti.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj železničkoj nesreći u Španiji u kojoj je stradao veliki broj ljudi. Premijeru @sanchezcastejon i kralju Felipeu VI upućujem iskreno saučešće, a narodu Španije izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak. — Aleksandar Vučić (@predsednikrs) January 19, 2026