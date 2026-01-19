Politika

"SA DUBOKOM TUGOM PRIMIO SAM VEST" Predsednik Srbije uputio telegram saučešća povodom teške železničke nesreće u Španiji

В.Н.

19. 01. 2026. u 07:50

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Iks, uputio je saučešće kralju i premijeru Španije a narodu izraze solidarnosti.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj železničkoj nesreći u Španiji u kojoj je stradao veliki broj ljudi.

Premijeru @sanchezcastejon i kralju Felipeu VI upućujem iskreno saučešće, a narodu Španije izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak - napisao je Vučić.

