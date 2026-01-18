Politika

TAKVI LJUDI TREBA DA VLADAJU SRBIJOM? Vučić o ispadu Dikića i Stojkovića

V.N.

18. 01. 2026. u 13:27

PREDSEDNIK Vučić komentarisao je skandaloznu emisiju u kojoj dvojac, Aleksandar Dikić i Čedomir Stojković, govori o "svinjskoj vlasti u Srbiji" i svinjokolju.

ТАКВИ ЉУДИ ТРЕБА ДА ВЛАДАЈУ СРБИЈОМ? Вучић о испаду Дикића и Стојковића

Foto: Printscreen

- Neki od njih su dobili novac za to. Uskoro će takve stvari biti obelodanjenje. Ništa to ne dolazi zato što je neko slobodoljubiv i pametan, pa želi da ljudima kaže istinu. Ne želim da im odgovaram, koliko god oni idu nisko, ja ću se truditi da idem visoko. Nikoga od njih ne želim da pominjem- Ovde je reč o nečemu planiranom negde drugo. Postoje 3 stvari koje oni moraju da rade. Shvatili su - koga god da ruše, to ljude ne interesuje. Ljudi veruju Vučiću i pre 8 ili 9 godina je donet plan - po svaku cenu srušiti Vučića - kao neko vezivno tkivo za sve, "jer kad njega srušimo, onda ćemo moći da radimo sve što hoćemo". I njihova kampanja će se svoditi na to, jer oni, što ste shvatili iz svih gluposti koji ste sinoć mogli da čujete, jer ono je bilo sramota slušati, je li to ozbiljan program za Srbiju? Takvi ljudi treba da vladaju Srbijom? Pa Srbija bi nam nestala, država nije igračka. Samo ih poslušajte kakve gluposti oni izgovaraju. Te gluposti koji oni izgovaraju nisu se izgovarale ni na početku višestranačkog sistema. To niste mogli da čujete ni od Šećerovskog 91. Što ih više ljudi budu slušali sve će im biti jasnije razumeće o kakvoj je družini reč - mogu da ih obučavaju odakle god, vidite da je sve prazno i šuplje, nema ničega, ima samo mržnje. Super, zaklaćete svinju. Jel vam to program? - naveo je Vučić komentarišući skandaloznu emisiju u kojoj pomenuti dvojac govori o "svinjskoj vlasti u Srbiji" i svinjokolju.

