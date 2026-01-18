VUČIĆ O BLOKADERSKOM SKUPU U NOVOM SADU: "Oni su razočarani tim brojevima jer su mislili da će ne znam koliko ljudi da se skupi"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je prilikom uključenja za Informer TV blokaderski skup održan u Novom Sadu, istakavši da svaki skup sa nekoliko hiljada ljudi zaslužuje poštovanje, ali i ukazao na političke motive koji stoje iza pojedinih zahteva.

Foto: Printskrin

- Svaki skup preko 3 ili 4 hiljade ljudi nije mali. Nisu to skupovi od 30, 40 hiljada ljudi, ali 3,4 hiljade nije mali skup, hladno je vreme. Druga je stvar što su oni razočarani tim brojevima jer su mislili da će ne znam koliko ljudi da se skupi, jer su dolazili iz cele Vojvodine, Mačve, Beograda itd. Važniji je sadržaj. Sa jedne strane sam srećan zbog onog što su predložili i sa oduševljenjem prihvatam, tiče se zakona o poreklu imovine. Za mene je razočaravajuća priča o zakonu o lustraciji. Oni su to već donosili 2001. godine i oni su to pokušavali da sprovedu, da sklone svakog političkog protivnika kojeg već nisu uhapsili, isporučili Hagu... a ne mogu da ga lako pobede. To je jedan od najnedemokratskijih zakona. Umesto da narodu nude izgradnju ne samo institucija već novih objekata, poboljšanje zdravstva obrazovanja... A kako to da nude kada su sve te blokaderske organizacije bile na vlasti i ništa nisu uradili. Ali umesto svega toga što su mogli, pa makar nikakav program nemali, da bar to ponude, oni su ponudili nedemokratsku borbu protiv svojih protivnika, kažnjavanje, zabranjivanje, zabranjivanje drugačijeg mišljenja, stava, a oni će u arbitražnim postupcima da donose odluku da li je neko kršio ljudska prava ili ne. I to uglavnom oni koje ne mogu da pobede i koji su od njih bolji - naveo je Vučić i dodao da je to za njega razočaravajuće.

Kaže da u Srbiji već postoji godinama zakon o poreklu imovine i da je on donesen na njegovu inicijativu.

- Ja prihvatam ovu njihovu ideju i imam dodatan predlog za Poresku upravu. Vi ćete imati blokadersku i narodnu listu. Ja verujem da će blokaderi podržati predlog naše narodne liste da svih 250 kandidata za poslanije sa obe liste budu pod istragom poreske uprave, da vidimo ko je lopov. Ja neću da prihvatim činjenicu da su Jaćimović i Đilas pošteni ljudi, a da sam ja lopov. Neću je nikada prihvatiti. Samo nemojte vi blokaderi da mi govorite o lopovima, o gradskim bolnicama - naveo je Vučić.

Sad ću da vam otkrijem u čemu je trik. Nema šta u Novom Sadu nismo uradili, šta nije dobio. Nikada snažniji razvoj nije bio. A oni kažu "nema dovoljno svetla". Ima ga više nego u svim drugim zemljama.

Ističe da struja nestaje svugde u svetu usled ovakvih vremenskih uslova, ali je najteže sedeti u kafiću i reći "ja sam blokader i dovoljno sam pametan, pa kod nas struja neće da nestane". Kod nas je nestanka bilo trostruko manje nego prethodne godine, te da su dok je država radila i rezala drveće zbog kojeg nestaje struja, advokati i građani tuže državu.

- Državu niko nikada neće da zaštiti. Kada govorite o ovakvim stvarima i vidite da se služite neistinama, onda vidite da imate problem sa tim.

Ističe da će zamoliti Agenciju za borbu protiv korupcije da kontroliše pre svega narodnu listu, na kojoj će i moje ime da bude ako to budu zahtevali moje kolege i prijatelji.

- Da se ispitaju sva lica pre svega sva lica sa naše liste, a onda i sa blokaderske. I da svim ljudima jasne podatke dostavi, pa da vidimo ko je lopov. Ja ne želim da budem na listi sa bilo kojim lopovom. Ali sam sasvi siguran da ćemo mnogo lopova naći na jednoj drugoj listi, kod onih koji su mnogo glasni, a mogu da nude samo "drž te lopova" i da ukinemo ljudima pravo na drugačije mišljenje - dodao je predsednik Srbije.

Predsednik kaže da je ovo važno da bih ljudi mogli da vide ko su pošteni ljudi i dobri domaćini, a ko su lopovi i ističe i da je dosta autobusa angažovano na dovođenju ljudi na skup u Novi Sad.