HAOS U LAŽNOJ DRŽAVI: Marta Kos otkazala posetu Prištini

10. 03. 2026. u 13:12

KOMESARKA Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je prvu posetu Prištini, usled izbijanja nove konfuzije i političke krize izazvane neuspehom izbora novog "predsednika", a potom i odlukom o raspuštanju skupštine.

ХАОС У ЛАЖНОЈ ДРЖАВИ: Марта Кос отказала посету Приштини

Foto: Evropski parlament

Poseta Marte Kos, imala je za cilj da pokaže da su sve procedure za ukidanje kaznenih mera protiv Prištine završene i da se sada očekuje nova dinamika u odnosima sa Evropskom unijom.

