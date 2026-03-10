STIŽU KIŠA I PLJUSKOVI: Padavine će pogoditi ove delove Srbije, pred nama vreme neuobičajeno za ovaj period godine

U SRBIJI će danas biti sunčano i neuobičajeno toplo za ovaj period godine, dok se sredinom dana i tokom poslepodneva, uz razvoj oblačnosti, na zapadu i jugozapadu zemlje ponegde očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: N: Živanović

Duvaće slab do umeren vetar, dok će u košavskom području povremeno biti jak jugoistočni vetar. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju mogući su i udari olujne jačine. Jutarnje temperature kretaće se od minus dva, dok će najviša dnevna dostizati oko 20 stepeni.

U Beogradu će nakon prohladnog jutra tokom dana preovlađivati sunčano, vetrovito i relativno toplo vreme, uz maksimalnu temperaturu oko 19 stepeni.

Biometeorološka prognoza Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama oko 20 stepeni. Povremeno se očekuje promenljiva oblačnost, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova, uglavnom u zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije.

Na području Beograda u toku cele sedmice jutra sveža, a dani pretežno sunčani sa maksimalnom temperaturom od 18 do 20 stepeni. Košava (umeren i jak jugoistočni vetar) će duvati danas, a zatim ponovo za dane vikenda.

Sreda

Pretežno sunčano, a posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju još ujutro jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Četvrtak

U većini mesta pretežno sunčano. U Vojvodini, na zapadu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 8 stepeni, a najviša od 17 do 20 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano, a posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

