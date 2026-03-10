ŠOK VESTI IZ PRIŠTINE: Kurtijeve grupe spremale atentat na Grenela? (VIDEO)

NOVINAR sa Kosova i Metohije Miljaim Zeka izneo je danas tvrdnje o navodnim planovima za atentat na specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, Ričarda Grenela, iza kojih je, kako je naveo, bio premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic/AP

Prema njegovim tvrdnjama, u presretnutim razgovorima se čuje kako se razgovara o planovima za napad na Grenela.

Journalist from Kosovo, Milaim Zeka, alerts: Militants of Prime Minister Kurti have been caught on wiretaps saying that they will organize an assassination against Trump’s man, Richard Grenell.



Kurti has opposed all American administrations, from 1999 until today. pic.twitter.com/OaKAMoASMs — Lasgo (@LasgushH69836) March 9, 2026

- Kurtijeve militantne grupe u nemačkom gradu Gizenu prisluškivane su od strane nemačkih službi poput BND-a i američke CIA kako govore: "Izvršiće atentat na Grenela“. Pripadnici tzv. kosovskih bezbednosnih snaga, koji su bliski rođaci ministra u Kurtijevoj vladi, ministra stranke "Veterendosie". Uhvatili su ga kako govori: "Kada Grenel dođe, trebalo bi da organizujemo atentat na njega" - rekao je.

Zeka takođe navodi da se Kurti, prema njegovom mišljenju, protivio svim američkim administracijama od 1999. godine do danas.