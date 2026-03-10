Politika

ŠOK VESTI IZ PRIŠTINE: Kurtijeve grupe spremale atentat na Grenela? (VIDEO)

В.Н.

10. 03. 2026. u 16:59

NOVINAR sa Kosova i Metohije Miljaim Zeka izneo je danas tvrdnje o navodnim planovima za atentat na specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, Ričarda Grenela, iza kojih je, kako je naveo, bio premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

ШОК ВЕСТИ ИЗ ПРИШТИНЕ: Куртијеве групе спремале атентат на Гренела? (ВИДЕО)

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic/AP

Prema njegovim tvrdnjama, u presretnutim razgovorima se čuje kako se razgovara o planovima za napad na Grenela.

- Kurtijeve militantne grupe u nemačkom gradu Gizenu prisluškivane su od strane nemačkih službi poput BND-a i američke CIA kako govore: "Izvršiće atentat na Grenela“. Pripadnici tzv. kosovskih bezbednosnih snaga, koji su bliski rođaci ministra u Kurtijevoj vladi, ministra stranke "Veterendosie". Uhvatili su ga kako govori: "Kada Grenel dođe, trebalo bi da organizujemo atentat na njega" - rekao je.

Zeka takođe navodi da se Kurti, prema njegovom mišljenju, protivio svim američkim administracijama od 1999. godine do danas.

