Politika

BRKOVIĆ MONSTRUOZNO PRETIO VUČIĆU: Oglasila se Dina Vučinić - Pokazao svoje „poznavanje“ istorije

В.Н.

16. 01. 2026. u 13:58

DINA Vučinić, predsednica Skupštine Grada Novog Sada, oglasila se povodom novih pretnji predsedniku Aleksandru Vučiću koje je uputio Brajan Brković, ali i blamantnog političkog neznanja.

БРКОВИЋ МОНСТРУОЗНО ПРЕТИО ВУЧИЋУ: Огласила се Дина Вучинић - Показао своје „познавање“ историје

FOTO: Novosti

Naime, Brković je u gostovanju u jednom podkastu naveo da je Pinoče bio čelnik Španije, iako je opšte poznato da je bio predsednik Čilea.

- Kada Miran Pogačar da otkaz Brajanu Brkoviću sa mesta sekretarice, tada sama dela govore o kapacitetima dotičnog.

Brajan Brković, bivša sekretarica odborničke grupe Srbija centar - SRCE u Skupštini Grada Novog Sada pokazao je svoje „poznavanje“ istorije, frljajući se Španijom, Čileom, Pinočeom i Franciskom…

Brajan se ponovo izgubio - ovog puta u razmatranju vladara - ali se nijednog trenutka nije izgubio u mržnji prema predsedniku Aleksandru Vučiću. Tako „stručan“, u studiju bez znanja, bez ikakvog političkog programa, opsesivno bez srama, režira imaginarno suđenje, nabrajajući lokacije i govoreći o vrstama smrti.

Jedini stvarni strah prestravljenog Brajana Brkovića jeste osećaj da će predsednik Aleksandar Vučić, biran voljom naroda i zbog razvojne politike koju vodi, biti ponovo biran - istakla je Vučinićeva na Instagramu.

