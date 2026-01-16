BRKOVIĆ MONSTRUOZNO PRETIO VUČIĆU: Oglasila se Dina Vučinić - Pokazao svoje „poznavanje“ istorije
DINA Vučinić, predsednica Skupštine Grada Novog Sada, oglasila se povodom novih pretnji predsedniku Aleksandru Vučiću koje je uputio Brajan Brković, ali i blamantnog političkog neznanja.
Naime, Brković je u gostovanju u jednom podkastu naveo da je Pinoče bio čelnik Španije, iako je opšte poznato da je bio predsednik Čilea.
- Kada Miran Pogačar da otkaz Brajanu Brkoviću sa mesta sekretarice, tada sama dela govore o kapacitetima dotičnog.
Brajan Brković, bivša sekretarica odborničke grupe Srbija centar - SRCE u Skupštini Grada Novog Sada pokazao je svoje „poznavanje“ istorije, frljajući se Španijom, Čileom, Pinočeom i Franciskom…
Brajan se ponovo izgubio - ovog puta u razmatranju vladara - ali se nijednog trenutka nije izgubio u mržnji prema predsedniku Aleksandru Vučiću. Tako „stručan“, u studiju bez znanja, bez ikakvog političkog programa, opsesivno bez srama, režira imaginarno suđenje, nabrajajući lokacije i govoreći o vrstama smrti.
Jedini stvarni strah prestravljenog Brajana Brkovića jeste osećaj da će predsednik Aleksandar Vučić, biran voljom naroda i zbog razvojne politike koju vodi, biti ponovo biran - istakla je Vučinićeva na Instagramu.
Preporučujemo
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)