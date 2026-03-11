TRAGEDIJA: Poginuo rođeni brat Darka Lazića

ROĐENI brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je.

Foto: ATA images/ A.A.

Prema prvim informacijama, on je doživeo saobraćajnu nesreću na motoru.

Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da Darko ima i mlađeg brata — Dragana Lazića, koji se takođe bavi pevanjem. Ipak, za razliku od poznatijeg brata, Dragan bira povučeniji život i daleko ređe se pojavljuje u medijima.

– Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega, rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za Hajp.

Uskoro opširnije