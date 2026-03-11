TRAGEDIJA: Poginuo rođeni brat Darka Lazića
ROĐENI brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je.
Prema prvim informacijama, on je doživeo saobraćajnu nesreću na motoru.
Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da Darko ima i mlađeg brata — Dragana Lazića, koji se takođe bavi pevanjem. Ipak, za razliku od poznatijeg brata, Dragan bira povučeniji život i daleko ređe se pojavljuje u medijima.
– Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega, rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za Hajp.
Uskoro opširnije
