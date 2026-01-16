LAŽOMER: Građanske inicijative - milioni bez rezultata (VIDEO)
GRAĐANSKE inicijative godinama raspolažu značajnim finansijskim sredstvima iz domaćih i stranih izvora.
Ipak, uprkos milionskim budžetima, konkretni i merljivi rezultati njihovog rada ostaju nejasni. Posebnu pažnju izaziva činjenica da istovremeno kritikuju institucije od kojih primaju budžetski novac. Upravo taj raskorak između finansijske moći i vidljivog učinka pokreće ozbiljna pitanja o odgovornosti i javnom interesu.
