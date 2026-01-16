Politika

LAŽOMER: Građanske inicijative - milioni bez rezultata (VIDEO)

В.Н.

16. 01. 2026. u 11:49

GRAĐANSKE inicijative godinama raspolažu značajnim finansijskim sredstvima iz domaćih i stranih izvora.

ЛАЖОМЕР: Грађанске иницијативе - милиони без резултата (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Ipak, uprkos milionskim budžetima, konkretni i merljivi rezultati njihovog rada ostaju nejasni. Posebnu pažnju izaziva činjenica da istovremeno kritikuju institucije od kojih primaju budžetski novac. Upravo taj raskorak između finansijske moći i vidljivog učinka pokreće ozbiljna pitanja o odgovornosti i javnom interesu.

