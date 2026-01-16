LAŽOMER: Građanske inicijative - milioni bez rezultata (VIDEO)

PROŠLA godina ostaće upisana crnim slovima po haosu i nasilju koje su sprovodili tzv. studenti u blokadi. Teško je setiti se i pobrojati sve akte surovog nasilja koje su organizovali i sprovodili blokaderi, ali najstrašniji su oni u kojima su sa namerom hteli da ubiju i oduzmu život drugima, zbog toga što ne misle kao oni.