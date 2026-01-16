"GOSPOĐO KOVAČEVIĆ, KADA ĆETE PODNETI OSTAVKU?" Piper postavio pet pitanja dekanki FPN-a

NOVINAR Uroš Piper oglasio se putem društvene mreže X povodom izjave koju je dekanka FPN Maja Kovačević dala za N1.

Foto: Printscreen

"Dekanka FPN Maja Kovačević (inače velika pristalica blokadera) kaže da su "angažovani advokati" da brane njen (nezakonit) izbor na mesto dekana!?

5 pitanja za Maju Kovačević:

1. Koje telo FPN je donelo odluku o angažovanju advokata?

2. Koja advokatska kancelarija je unajmljena?

3. Koliko budžetskog novca (novca svih građana Srbije) je dato advokatskoj kancelariji da brani izbor Kovačević za dekana FPN?

4. Da li je ovo prvi put, ili je FPN već plaćao advokatske usluge za Maju Kovačević nekim drugim povodom?

5. I za kraj: gospođo Kovačević, kada ćete podneti ostavku?", naveo je Piper na svom Iks nalogu.

Foto: Iks/@UkiPiper74