IGRA NERAVA U EXATLONU: Za devetu epizodu trebaće vam čelični živci

VEČERAS od 21 čas samo na Informer televiziji očekuje vas deveta epizoda Exatlona, koja donosi napetu psihološku borbu i novi sukob Crvenih i Plavih.

Foto: Informer

Iz večeri u veče zahuktava se borba u sportskom rijalitiju Exatlon. Više nije samo pitanje snage i fizičke spremnosti već i mentalne izdržljivosti.

Takmičare počinje da hvata nostalgija za kućom, nedostaju im porodice, a Boško Marinković i Jovan Radulović Jodžir sve teže podnose razdvojenost od dece.

Napetosti iz kampa preneće se i na poligon pa će u žaru borbe Nevena Petrović naprviti nesportski potez koji će izazvati žučnu raspravu među timovima.

Crveni i Plavi biće na ivici fizičkog okršaja, a da li će uspeti da smire strasti, kao i koji tim će slaviti večeras, saznaćete ako od 21 čas budete uz Informer televiziju i ispratite nove avanture učesnika rijalitija Exatlon Srbija.

(Informer)