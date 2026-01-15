Politika

IGRA NERAVA U EXATLONU: Za devetu epizodu trebaće vam čelični živci

В. Н.

15. 01. 2026. u 17:47

VEČERAS od 21 čas samo na Informer televiziji očekuje vas deveta epizoda Exatlona, koja donosi napetu psihološku borbu i novi sukob Crvenih i Plavih.

ИГРА НЕРАВА У EXATLONU: За девету епизоду требаће вам челични живци

Foto: Informer

Iz večeri u veče zahuktava se borba u sportskom rijalitiju Exatlon. Više nije samo pitanje snage i fizičke spremnosti već i mentalne izdržljivosti.

Takmičare počinje da hvata nostalgija za kućom, nedostaju im porodice, a Boško Marinković i Jovan Radulović Jodžir sve teže podnose razdvojenost od dece.

Napetosti iz kampa preneće se i na poligon pa će u žaru borbe Nevena Petrović naprviti nesportski potez koji će izazvati žučnu raspravu među timovima.

Crveni i Plavi biće na ivici fizičkog okršaja, a da li će uspeti da smire strasti, kao i koji tim će slaviti večeras, saznaćete ako od 21 čas budete uz Informer televiziju i ispratite nove avanture učesnika rijalitija Exatlon Srbija.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POKOJNI LUIS DOBIO MURAL U NEGOTINU: Isplivale nove informacije o pevaču nakon 15 godina od smrti (FOTO)

POKOJNI LUIS DOBIO MURAL U NEGOTINU: Isplivale nove informacije o pevaču nakon 15 godina od smrti (FOTO)