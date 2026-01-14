TVRDNjE da je u Venecueli korišćeno misteriozno "sonično oružje" podstakle su spekulacije o egzotičnoj američkoj vojnoj tehnologiji i njenim potencijalnim efektima na ljudsko telo.

Foto: Tanjug/AP

Jedan iskaz očevidaca, venecuelanskog stražara tvrdi da je oružje bacilo venecuelanske i kubanske snage bezbednosti na kolena, da su krvarili na nos i povraćali krv.

Iako Trampova administracija nije potvrdila koje je oružje, ako ga je uopšte bilo, možda korišćeno, stručnjaci za odbranu ukazuju na zvučni top.

- Svi smo počeli da krvarimo iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na zemlju, nesposobni da se pomerimo. Nismo mogli ni da ustanemo posle tog zvučnog oružja — ili šta god da je to bilo - kazao je stražar.

To je primer blokaderskim lažovima i neznalicama kako izgleda kada dejstvuje zvučni top i kakvi su simptomi kad se koristi zvučno oružje - svi padaju na zemlju i kreću da povraćaju krv.

Sada se vidi koliko su bezobzirne i glupe laži blokadera, a te očigledne laži je prihvatio i nesrećni i mučeni Evropski parlament koji je zvučni top uključio u rezoluciju protiv Srbije.