"IZUZETNO VAŽNI RAZGOVORI ZA SRBIJU": Vučić se obratio iz Abu Dabija - otkrio o čemu je razgovarao sa Bin Zajedom (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Abu Dabija, nakon sastanka sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom.

Foto: Printscreen

- Izuzetno važni razgovori za Srbiju, razgovarali smo o svim sferama društvenog života o svemu što je od ogromnog značaja za Srbiju, od finansijskih aranžmana koje imamo, tzv. rolovera za pojedine zajmove. Razgovrali smo o energetici, o daljem unapređenju sistema obnovljive energije i naše mreže, njihovih ulaganja i obezbeđenja naših ciljeva da imamo oko 3,5 gigavata instalisane energije do 2030. ili najkasnije do 2032. godine - rekao je Vučić.

On je kazao da treba da uradimo sve što je moguće po pitanju nove energije.

- Balansirane, znači za obezbeđenje baterija ili hidropotencijala za to. Razgovarali smo, naravno, o svim drugim velikim projektima od Beograda na vodi do različitih projekata iz oblasti vojno-tehničkih sporazuma koji imamo, o CEP sporazumu - naveo je Vučić.

Rekao je da su razgovarali i o otvaranju direktne avio linije Beograd -Abu Dabi.

- Verujem da ćemo do maja imati otvorenu novu liniju Beograd-Abu Dabi. I to ne loukost kompanije, već Etihada, koja je jedna od najboljih svetskih kompanija - rekao je Vučić.

Dodao je da je uvek od Bin Zajeda mogao mnogo toga da nauči, što je bio i danas slučaj.

- Od jednog od najmoćnijih i najvažnijih ljudi u svetu oko geopolitičke situacije - naglasio je Vučić.

Kaže da je imao posebnu čast da ga ugosti u novom nacionalnom muzeju koji je nedavno otvoren, a gde je do sada šeik ugostio samo predsednika Francuske Emanuela Makrona.

- Tu smo imali i ručak, tako da je to bila velika čast za Srbiju, velika privilegija. Nisu laka vremena danas u svetu, ali uz prijatelja se, a on je iskreni prijatelj Srbije, lakše razume situacija i istovremeno lakše ti problemi i teškoće prevazilaze. Verujem da smo po različitim pitanjima dobre razgovore obavili, važne razgovore i sad ostaje ovde da idem na ove panele, ali ovo što je bilo najvažnije za našu zemlju, to smo već obavili. Ovo je stvar predstavljanja zemlje, a ono je bilo od rekao bih suštinskog značaja za Srbiju - zaključio je Vučić.

Kazao je da ne postoji diplomatski jezik više u svetu.

- Imate krize po svetu i ne znate kako na sve to da odgovorite - rekao je predsednik.

Za Bin Zajeda je istakao da sa njim razgovara bratskim i prijateljskim jezikom i da je reč o jednom od 10 najmoćnijih ljudi u svetu.

- Odlično se razumemo. Imamo veoma duboku saradnju - kazao je.

Naveo je da je sinoć razgovarao sa Antoniom Koštom.

- On zna da sam u Abu Dabiju. Kaže mi - pozdravi mi prijatelja, znam da je tvoj veliki prijatelj. Mnogo je to važno za nas.

O Donaldu Trampu Junioru

Na pitanje da li se video sa Donaldom Trampom Džuniorom u Abu Dabiju, Vučić je rekao:

- Jesam. Čovek je ustao od stola da se pozdravimo. On i njegova verenica, supruga. Očekujem ih uskoro u Beogradu.

O napadu na Anu Bekutu

Na pitanje da prokomentariše to što je tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku napadnuta Ana Bekuta, Vučić je rekao da je šokiran, kao i da se čuo sa pevačicom.

- Ja nisam mogao da verujem. Probudili su me da me obaveste. Pozvao sam Anu, razgovarao sa njom, pružio joj punu podršku, zahvalio joj se na hrabrosti, načinu na koji je pružila otpor divljacima. Kažite mi, da ovde pored nas ide kuče ili mače i da vidite da neko gađa ga grudvom. Šta biste rekli o tom čoveku? Stoka, svinja, ološ... Šta kažete za ljude koji dođu i iz čista mira gađaju ženu koja njima može da bude majka, baka, sestra? Kažu pa što nisu dali za bolesnu decu? Sada ćemo da uradimo sledeću stvar, sada ćemo celom narodu da napravimo oglase svuda samo da se vidi da blokaderi za bolesnu decu nisu izdvajali ni dinar. I da vidite koliko milijardi izdavajamo za bolesnu decu. Govorite koliko nešto košta? Pa sram vas bilo. To vama blokaderima ne smeta kada u Nišu na mnogo manjem prostoru organizujete za 30.000 evra dolazak pevača. Tada je to je u redu, a kada neko dovede jednu od tri najveće pevačice svih vremena, onda je to sramota kada se plati? Zamislite kako bi izgledalo da dođu na vlast, išli bi da siluju žene, da vode decu u janičare. Došla žena da peva, da čestita nekome Novu godinu, oni je gađaju ledenicama. Još im kaže - sram vas bilo, imate li vi koga? Nemaju nikoga, imaju samo bolesnu patološku mržnju. Očekujem da kada se vratimo večeras da dobijem izveštaj jesu da dođu na vlast - jahali bi popove, silovali žene - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je sve proizvod patološke mržnje.

- Zamislite da smo to mi nekom uradili. Je li toliko mrziš da moraš da ideš da povrediš jednu ženu, baku, legendu srpskog pevanja? Imate li išta ljudsko u sebi? Niste vi gladni, samo besni. Pogledajte kako su odeveni, nećete videti nijednog siromaha tamo. Naročiti pik imaju na žene, da tuku žene. Ako su nešto ti protesti izrodili, to je da su im žene postale glavna meta svakog napada. Žena nije htela da prekine koncert, jer neće pred terorom da uzmiče. Oni ne razumeju da je Srbija ustala i da neće taj teror da trpi. Zamislite šta biste uradili da vidite da neko gađa psa, a ne da gađate ženu? Kakvi smo junaci, gađali ledenicama jednu baku, legendu srpskog pevanja. Bio sam toliko šokiran. Pet minuta sam molio Anu za oproštaj. Ona žena kaže - hvala ti što si zvao. To nije Srbija za koju se borimo. To je Srbija nekih monstruma. Nećemo im dati da nam razore sve, da ne smemo da pevamo, da nam tuku žene, majke, bake, sestre, decu po školama... To vreme je prošlo. Sada sam sve uvereniji da ljudi to vide i da je konačna pobeda na dohvat ruke. Oni pokazuju svoje pravo lice. To su stalni učesnici njihovih blokaderskih protesta. da ne mislite da su slučajni prolaznici. Pre toga su ti ludaci išli pred političku stranku da protestuju. Vidite da s njima nije nešto u redu. Bolje da što pre razumemo kakav je nivo zla sa kojim se hvatamo u koštac, da bismo ga pobedili - istakao je Vučić.