JEZIVO! Navijači PAOK-a poginuli u strašnoj saobraćajnoj nesreći (UZNEMIRUJUĆI VIDEO SNIMAK)
Najnovije vesti iz fudbala su tragične.
Prema informacijama rumunskih medija, šest osoba je izgubilo život, a tri su teško povređene nakon što se kamion sudario sa minibusom koji je prevozio navijače PAOK-a, koji su krenuli na meč svog omiljenog tima u francuski Lion.
Sve se dogodilo na autoputu DN6, kada je vozač kombija pretekao cisternu, ali je na kraju krenuo u suprotnom smeru, gde se sudario sa kamionom.
Udar je bio toliko jak da je minibus razbijen u paramparčad. Šest osoba je poginulo na licu mesta, uključujući vozača kombija i pet putnika. Još tri putnika su povređena.
Prema lokalnim medijima, u nesreći učestvovala su ukupno četiri vozila, kamion, miniven i dva putnička automobila.
Uznemirujući snimak
Pred vama se nalazi uznemirujući snimak te saobraćajne nesreće.
Molimo sve maloletne osobe kao i one kojima bi od takvog sadržaja moglo da pozli, da ne emituju taj snimak na svojim uređajima.
Ponavljamo, snimak je izuzetno uznemirujuće sadržine.
--
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na pravom ste mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NIŠTA OD SPEKTAKLA U UTORAK: Novak Đoković ne igra ni sutra na Australijan openu
26. 01. 2026. u 21:15
POGODILI SMO KVOTU 39! Naši tipsteri dominiraju! Evo novih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
DOMINACIJA!
27. 01. 2026. u 11:30
RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.
27. 01. 2026. u 12:45
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)