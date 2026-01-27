JEZIVO! Navijači PAOK-a poginuli u strašnoj saobraćajnoj nesreći (UZNEMIRUJUĆI VIDEO SNIMAK)

Najnovije vesti iz fudbala su tragične.

Prema informacijama rumunskih medija, šest osoba je izgubilo život, a tri su teško povređene nakon što se kamion sudario sa minibusom koji je prevozio navijače PAOK-a, koji su krenuli na meč svog omiljenog tima u francuski Lion.

Sve se dogodilo na autoputu DN6, kada je vozač kombija pretekao cisternu, ali je na kraju krenuo u suprotnom smeru, gde se sudario sa kamionom.

Udar je bio toliko jak da je minibus razbijen u paramparčad. Šest osoba je poginulo na licu mesta, uključujući vozača kombija i pet putnika. Još tri putnika su povređena.

Prema lokalnim medijima, u nesreći učestvovala su ukupno četiri vozila, kamion, miniven i dva putnička automobila.

Uznemirujući snimak

Pred vama se nalazi uznemirujući snimak te saobraćajne nesreće.

Molimo sve maloletne osobe kao i one kojima bi od takvog sadržaja moglo da pozli, da ne emituju taj snimak na svojim uređajima.

Ponavljamo, snimak je izuzetno uznemirujuće sadržine.

--

