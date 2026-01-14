BRUKA I SRAMOTA: Blokaderi gađali ledenicama u glavu Anu Bekutu (VIDEO)
NEKA cela Srbija vidi kako se blokaderi ponašaju prema ženama!
Istaknuta estradna umetnica Ana Bekuta, doživela je sinoć u Čačku da je nakon 40 godina karijere nekolicina blokadera gađa ledenicama u glavu!
Da je u pitanju bilo koje ljudsko biće, a ne žena koja je ma šta bilo ko mislio o njoj, legenda domaće muzičke scena, ovakav izliv nasilja je za svaku osudu. Blokaderi su opet pokazali da je njihova politika nasilje, a uža specijalnost nasilje nad ženama.
Najporaznije od svega je što se od sinoć ponose i hvale time kako su ledenicama u glavu gađali ženu koja može da im bude baka i majka.
