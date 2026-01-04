VUČIĆ O SAD I VENECUELI: Amerika neće nikoga u svom dvorištu

PREDSEDNIK Srbije, Aleksndar Vučić, danas još jednom pokazao koliko besprekorno razume dešavanja u svetu!

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Vučić sve najavio i pre nego što se oglasio Rubio:

Amerika neće nikoga u svom dvorištu, hoće da gospodari celim geopolitičkim zapadom!

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"