POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".
Ponedeljak
18.30 Fiorentina - Piza X-X (5,85)
20.30 Virtus Verona - Vićenca X-X (5,60)
Ukupna kvota: 32,76
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
LALATOVIĆ PREKIDA SERIJU BIVŠEG KLUBA? Vojvodina je maksimalna ovog proleća
21. 02. 2026. u 06:15
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
21. 02. 2026. u 07:54
ŠTA ĆE ZAPAD SADA REĆI? Nimalo naivni Rusi masovno došli u Beograd (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - vezane su i za Beograd, Srbiju.
22. 02. 2026. u 12:25
SRBIJA RASPAMETILA RUSIJU! Najnoviji potez Srbije završio na naslovnim stranama u Rusiji! Bratska podrška kad je najteže!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu zvanom "Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026", i to zbog sve ružnijih dešavanja vezanim za Paraolimpijske igre koje na istom mestu slede.
21. 02. 2026. u 20:00
"PODLACI! APSOLUTNI NITKOVI!" Rusi u šoku, ovo uopšte nisu očekivali posle dobrih vesti!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu - a Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026 se polako privode kraju.
21. 02. 2026. u 17:00
Komentari (0)