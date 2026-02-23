LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
17.00 Botev - Ludogorec 2 (1.50)
20.00 Kadisija - Etifak 1 (1.29)
Ukupna kvota: 2.39
