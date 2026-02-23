LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravio je dva dana na istoku Srbije gde je razgovarao sa narodom i rešavao njihove probleme. U trenutku kada se Srbija bori za dalji razvoj, investicije i bolji život građana, na delu je jasan sudar dve potpuno suprotstavljene politike - jedne koja gradi i pomaže, i druge koja blokira, ruši i uništava.