LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

23. 02. 2026. u 06:37

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Ponedeljak

17.00 Botev - Ludogorec 2 (1.50)

18.00 Fenerbahče - Kasimpaša 1 (1.24)
20.00 Kadisija - Etifak 1 (1.29)


Ukupna kvota: 2.39

