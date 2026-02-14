KAKVI PREVARANTI! Bruka i sramota, neverovatan SKANDAL na Olimpijskim igrama, ovakvo varanje se ne pamti! (VIDEO)
Najnovije vesti sa Zimskih olimpijskih igara "Milano - Kortina 2026" zaprepastile su svet.
Švedski selektor optužio je kanadske karling igrače za varanje.
I to uz skandalozan snimak koji je već "obišao svet".
U petak je reprezentacija Švedske izgubila od Kanade rezultatom 6:8.
Šveđani su, pritom, aktuelni olimpijski šampioni, pa je poraz (iako treći na ovom turniru) iznenađujuć, ali nešto drugo je mnogima privuklo pažnju:
Kanadski reprezentativac Mark Kenedi je, naime, suprotno propisima - prstom gurnuo kamen, kršeći pravila na putu ka pobedi. I, sudije su to ignorisale!
- Znamo šta rade i videli smo to ranije. Znamo da postoje određeni igrači koji to rade. Pokušali smo da nateramo "Svetski karling" da se pozabavi ovim problemom, ali napredak je spor u velikim organizacijama i nismo u mogućnosti da dostignemo promene koje želimo da vidimo, da sudije odmah kažnjavaju ozbiljna kršenja pravila - citira Aftonbladet glavnog stratega Švedske, Fredrika Lindberga.
A evo i video zapisa tog zasad najvećeg skandala na ZOI 2026:
