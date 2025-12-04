ANDRIJANA NEŠIĆ O SKANDALOZNOJ PRESUDI: Da blokaderi dođu na vlast novinari bi bili vešani na Terazijama - narod bi ostajao bez posla
UREDNICA portala Novosti Andrijana Nešić uključila se u program Kurir televizije i govorila o skandaloznoj presudi koju je juče donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanović.
Ovom presudom urednici portala Novosti zabranjeno je obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrečena novčana kazna od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.
- Zdenko Tomanović je podneo krivičnu prijavu protiv mene. Mi smo tražili izuzeće sudije, jer je ona podržala blokadere i bila je u sukobu interesa, pošto se meni sudilo jer smo Zdenka Tomanovića okarakterisali kao ideologa blokadera, mozga operacije. Nije odobreno izuzeće, postupak je klasično politički obojen. Jasno je šta se krije iza toga. To je nešto što se u startu znalo kakva će presuda biti. Drakonsku kaznu sam dobila. Mislim da ne postoji u Srbiji, a ni u regionu, ni svetu da se urednicima zabranjuje da obavljaju svoj posao. Jasno je da hoće da nam iseku jezike, da ne možemo da govorimo šta mislimo. Nekima očigledno smeta istina, pa su pribegli nekim mehanizmima, kako bi nas uplašili i zastrašili - rekla je Nešićeva.
Na pitanje šta dalje, urednica portala Novosti rekla je da će uložiti žalbu.
- To je pravno ono što ćemo učiniti. A što se tiče ostalih stvari, ne smemo da ćutimo. Danas sam ja u pitanju, a sutra je možda neko drugi. Ovde je tema i šta blokaderi žele, da svakog ko ima drugačije mišljenje ostave bez posla. Uopše nije naivna situacija, mislim da svi treba da podignemo glas i da se izborimo da se ovakve stvari ne dešavaju - rekla je Andrijana Nešić.
Ona je istakla da se povodom ovog slučaja nisu oglasili ni UNS, ni NUNS, kao ni zaposleni u tajkunskim medijima, osim što su likovali i pustili vest o presudi dok je presuda još bila u izricanju.
- Ono što mogu da poručim svim građanima to je da se dobro zapitaju kakva bi Srbija bila da su blokaderi na čelu države. Ono što rade poslednjih godinu dana i kakve pritiske vrše, šta bi se desilo da, ne daj bože, dođu na vlast? Mi novinari bismo bili vešani na Terazijama, ostavljali bi narod bez posla, isterivali iz države - poručila je Nešićeva.
