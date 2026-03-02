JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
SJAJNI su naši tipsteri bili proteklog vikenda!
Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
20.45 Udineze - Fiorentina |XvX (1.70)
21.15 Žil Visente - Benfika 2 (1.63)
Ukupna kvota: 4.57
Verujemo u dva glavna favorita ovog ponedeljka, Real i Benfiku, a pored toga dajemo i zanimljiv tip sa meča Udineze - Fiorentina gde gosti jure bodove spasa protiv domaćina koji je u ozbiljnom padu forme i trebali bi gledati veoma ujednačen susret.
