JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak

В.М.

02. 03. 2026. u 07:00

SJAJNI su naši tipsteri bili proteklog vikenda!

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево ТИП тикета за понедељак

FOTO: Profimedia

Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

20.45 Udineze - Fiorentina |XvX (1.70)

21.00 Real Madrid - Hetafe 1&2-6 (1.65)
21.15 Žil Visente - Benfika 2 (1.63)

Ukupna kvota: 4.57

Verujemo u dva glavna favorita ovog ponedeljka, Real i Benfiku, a pored toga dajemo i zanimljiv tip sa meča Udineze - Fiorentina gde gosti jure bodove spasa protiv domaćina koji je u ozbiljnom padu forme i trebali bi gledati veoma ujednačen susret.

