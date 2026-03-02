Panorama

OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za ponedeljak 2. mart: Mars ulazi u Ribe, pazite se sukoba i rasprava

Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 03. 2026. u 07:00

MARS, posle dve godine, 2. marta ulazi u senzibilne, introvertne, tajanstvene Ribe, znak u kome se ne oseća dobro, budući da ova planeta simbolizuje akciju, strast ali i sukobe.

Istog dana, Mesec, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, ukazi u analitičnu, sistematičnu, perfekcionistički nastrojenu Devicu (znak posla i zdravlja), praveći opoziciju sa Marsom.

Zato se mogu očekivati sukobi u porodici, ali i na poslu, naročito konflikti, rasprave i svađe sa ženama. Budući da se ovaj aspekt (između Marsa u Ribama i Meseca u Devici) dešava posle dve godine, ti sukobi mogu biti intenzivniji i prilično iritantni za nervni sistem.

Na udaru su Ribe, Device, Blizanci i Strelci, i to rođeni  početkom znaka.

Mesec predveče pravi i napete aspekte sa Uranom, Plutonom, Neptunom i Saturnom, koji podstiču sukobe sa autoritetima, naročito starijim osobama, zbog čega je bolje da se danas prilagodite okolnostima, osobama i situacijama.
 

